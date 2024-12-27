ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ГОДА Театр и точка: Артем Гареев быстро оправился от потрясения и начал действовать

С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».

В декабре прошлого года внимание общественности было сосредоточено на Русском театре: сперва оттуда неожиданно ушел актер Илья Нартов, а позже стало известно, что руководство Русского театра Эстонии приняло решение сократить ведущего актера Виктора Марвина. Кроме того, с репертуара был неожиданно снят пользовавшийся успехом спектакль Артема Гареева «Хор Харона».

Однако режиссера это не сломило: меньше чем через год он вместе с командой единомышленников, преимущественно состоящей из его бывших учеников, решился начать собственный проект. Так в центре Таллинна появилось новое культурное пространство под названием Punkt (эст. «точка» - прим. ред.), творческим лидером которого и является Артем Гареев.

Арт-центр Punkt ставит перед собой цель создать центр культурного развития, где каждый ребенок и взрослый найдет точку опоры для раскрытия своего творческого потенциала.

Артем Гареев окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина в 2002 году, получив диплом по специальности «Актер драматического театра и кино» (курс М. А. Пантелеевой), а в 2015 году - диплом режиссера драмы Театрального института им. Б. В. Щукина. В том же году Гареев стал лауреатом премии Союза театральных деятелей Эстонии в номинации «Лучший театральный режиссер Эстонии». Награду он получил за спектакль «Враг», поставленный по мотивам романа Амели Нотомб «Косметика врага».

Среди других режиссерских работ Гареева - спектакли «Август: Графство Осейдж», «Бред вдвоем», «Будет/Не будет. Эстония через 100 лет», выпускной спектакль театральной студии «Скотный двор. Фрагменты» и эстоноязычный спектакль «Мосты округа Мэдисон», поставленный в январе этого года в Ракверском театре.