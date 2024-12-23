Тревожный инцидент в центре Таллинна: девушка сняла преследование на видео

На кадрах видно, как к девушке пристает незнакомец, предположительно находящийся в состоянии опьянения. Он идет буквально по пятам, несмотря на очевидные попытки горожанки скрыться. На видео также слышно, как она кричит преследователю: «Я десять гребаных раз тебе сказала» (I told you 10 f**king times)