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Тревожный инцидент в центре Таллинна: девушка сняла преследование на видео

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Женщина с мобильным телефоном. Фото иллюстративное.
Женщина с мобильным телефоном. Фото иллюстративное. Фото: progressman/Shutterstock

В TikTok набирает популярность видео, где в Таллинне незнакомый мужчина преследует девушку в центре Старого города.

На кадрах видно, как к девушке пристает незнакомец, предположительно находящийся в состоянии опьянения. Он идет буквально по пятам, несмотря на очевидные попытки горожанки скрыться. На видео также слышно, как она кричит преследователю: «Я десять гребаных раз тебе сказала» (I told you 10 f**king times)

В комментариях под видео многие пользователи платформы сообщили, что сталкивались с этим же человеком и становились жертвами его приставаний.

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