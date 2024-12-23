О каких особенностях работы в предпраздничные и праздничные дни необходимо помнить

24, 25 и 26 декабря, а также 1 января являются государственными праздниками, которые, как правило, являются выходными днями для работников, напоминает Трудовая инспекция. Если в силу экономической деятельности работодателя или установленного для работника рабочего графика работа осуществляется в государственные праздники, работодатель обязан оплачивать ее работнику в двукратном размере.

Сокращение рабочего дня не зависит от продолжительности рабочего дня. Например, в случае частичной трудовой занятости, если обычно работник находится на работе в течение трех часов, в предшествующий государственному празднику день он не должен выходить на работу. Сокращение рабочего дня не зависит от того, позволяет ли это сделать экономическая деятельность работодателя или нет, это является не правом, а обязанностью работодателя.

Если экономическая деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, необходимо достижение соглашения с работником о работе в предпраздничный день, как в обычный рабочий день. Если работник дает на это согласие, то не сокращенные в предпраздничный рабочий день три часа считаются сверхурочными часами и возмещаются в соответствии с законом или по соглашению с работодателем в полуторакратном размере.

Если работник не согласен работать в предпраздничный день полный рабочий день, то работодатель не имеет права его к этому принуждать.