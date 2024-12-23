Восстанавливающаяся после травмы Келли Сильдару поделилась позитивными новостями

Бронзовая призерка Олимпиады в Пекине Келли Сильдару получила серьезную травму 23 ноября в Штубае. Сильдару упала во время тренировки перед этапом Кубка мира. Если сначала была надежда, что 22-летняя лыжница отделалась испугом, то обследование выявило худшее - разрыв передней крестообразной связки левого колена (ACL).

Осенью 2017 года Сильдару получила аналогичную травму, а в январе прошлого года разрыв передней крестообразной связки (ACL) произошел на правой ноге. Таким образом, молодая спортсменка перенесла уже три операции на коленях.

От последней травмы Сильдару как раз начала оправляться. Терпеливо, с прицелом на Олимпиаду в Милане-Кортина в феврале 2026 года, она постепенно возвращалась в соревновательный ритм и успела принять участие в двух этапах Кубка мира, пока все снова не пошло наперекосяк.

В опубликованном в Instagram видео Сильдару рассказала о своем состоянии.

«Как видно, я все еще хожу на костылях и, по крайней мере, пробуду на них еще неделю. Физиотерапевт доволен прогрессом. Сейчас в ноге мало силы, но я работаю над этим: выполняю простые упражнения, которые временами кажутся очень сложными», - поделилась Сильдару.

«Я очень рада, что эта травма и операция оказались легче, чем предыдущие, – поделилась Сильдару хорошей новостью. - Например, я уже сейчас могу сгибать ногу. Иногда это больно, но постепенно становится легче».

Сильдару удивило, что колено практически не опухло. «После предыдущих операций с этим были проблемы, но, видимо, в этот раз колено идет мне навстречу. Самым приятным моментом на физиотерапии стало то, что я смогла ходить с одним костылем. Это может показаться незначительным, но я на шаг ближе к возвращению к обычной жизни», - сказала она.