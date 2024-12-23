The Insider: олигархи из РФ зарабатывают в ЕС при санкциях

Благодаря лазейке в санкциях Евросоюза миллиардеры из РФ, считающиеся приближенными к президенту страны Владимиру Путину, продолжают зарабатывать на торговле с ЕС. К таким выводам приходят авторы расследования онлайн-издания The Insider, обнародованном в воскресенье, 22 декабря. С выжимкой этого расследования знакомит DW.

«Компании, акционерами которых являются близкие лично к Владимиру Путину миллиардеры, как ни в чем не бывало продолжают экспортировать свою продукцию на Запад, - говорится в публикации. - Они пользуются лазейкой, позволяющей компаниям беспрепятственно работать на рынках Евросоюза в том случае, если доля акций у попавших под санкции бизнесменов составляет менее 50%. В итоге миллиардную прибыль от торговли с Европой извлекают самые одиозные олигархи, такие как Геннадий Тимченко, Алишер Усманов и Олег Дерипаска».

Как Олег Дерипаска обошел санкции

По данным журналистов, Дерипаска после введения против него санкций ЕС сократил свою долю в En+ и, следовательно, в «Русале» до уровня ниже 50%. Это автоматически вывело сами предприятия из-под санкций. «Сегодня Дерипаска контролирует En+ на 35%. En+, в свою очередь, владеет почти 57% акций "Русала", крупного производителя алюминия», - поясняется в расследовании.

Миноритарии режима. Ключевые путинские олигархи, попавшие под санкции, продолжают зарабатывать миллиарды на торговле с Европойhttps://t.co/vdTgDsSqcF — The Insider (@the_ins_ru) December 22, 2024