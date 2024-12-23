Наш лучший прыгун с трамплина заработал очки на Кубке мира

В первом раунде Артти Айгро прыгнул на 115 метров и набрал 110,4 балла, разделив 27-е место с поляком Якубом Вольным. Во второй раунд прошли 30 спортсменов, последним из них стал норвежец Фредрик Виллумстад, получивший 106,5 балла за прыжок на 112 метров.

Лучшим в первом раунде стал австриец Даниэль Чофениг, прыгнувший на 135 метров и набравший 138,4 балла. Его соотечественник Штефан Крафт показал такой же результат по дальности, но уступил два балла. Третье место занял швейцарец Грегор Дешванден с прыжком на 134 метра и 133,7 балла.

Во втором туре Артти Айгро прыгнул на 124,5 метра и набрал 107,6 балла. В итоге его суммарный результат составил 218,3 балла, что привело к падению на одну позицию, так как Якуб Вольны набрал на 0,8 балла больше.

Эстонский прыгун с трамплина заявил после соревнований, что не испытывает ни удовлетворения, ни разочарования. «С учётом сегодняшних условий я был слишком агрессивен в технике и не смог приложить достаточную силу при отрыве», – сказал Айгро.