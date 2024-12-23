Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина прошел в швейцарском Энгельберге, где эстонский «горный орёл» Артти Айгро занял 28-е место в воскресных соревнованиях на большом трамплине (HS140).
Наш лучший прыгун с трамплина заработал очки на Кубке мира
В первом раунде Артти Айгро прыгнул на 115 метров и набрал 110,4 балла, разделив 27-е место с поляком Якубом Вольным. Во второй раунд прошли 30 спортсменов, последним из них стал норвежец Фредрик Виллумстад, получивший 106,5 балла за прыжок на 112 метров.
Лучшим в первом раунде стал австриец Даниэль Чофениг, прыгнувший на 135 метров и набравший 138,4 балла. Его соотечественник Штефан Крафт показал такой же результат по дальности, но уступил два балла. Третье место занял швейцарец Грегор Дешванден с прыжком на 134 метра и 133,7 балла.
Во втором туре Артти Айгро прыгнул на 124,5 метра и набрал 107,6 балла. В итоге его суммарный результат составил 218,3 балла, что привело к падению на одну позицию, так как Якуб Вольны набрал на 0,8 балла больше.
Эстонский прыгун с трамплина заявил после соревнований, что не испытывает ни удовлетворения, ни разочарования. «С учётом сегодняшних условий я был слишком агрессивен в технике и не смог приложить достаточную силу при отрыве», – сказал Айгро.
В первом раунде Айгро получил 20 дополнительных баллов за встречный ветер. «После отрыва я думал, что приземлюсь на 90 метрах. Было очень тяжело. После отрыва лыжи вообще не получали поддержку, и я, по сути, просто скользил вниз по склону. Во втором раунде условия были хорошими, но я был слишком агрессивен. Этот результат будет немного беспокоить, но в целом я доволен выходными», – сказал Айгро.
Айгро пояснил, что трамплин в Энгельберге имеет более быстрый разгон, из-за чего попутный ветер усложняет ситуацию. «Если не удается справиться с трамплином и выполнить хороший прыжок, начинаю слишком много анализировать», – добавил Айгро.
Тройную победу одержала Австрия: с результатом в 274,8 балла победил Даниэль Чофениг, второе место занял Ян Херль (269,7), а третьим стал Штефан Крафт (268).
Айгро занял 21-е место в соревнованиях на большом трамплине вчера, набрав 261,9 балла.
Лидером Кубка мира по прыжкам с трамплина с 715 очками остается немец Пиус Пашке, занявший 18-е место на этих соревнованиях. Его ближайший преследователь, Даниэль Чофениг, отстает на 79 очков, а занимающий третью позицию Ян Херль уступает ему 84 балла. Айгро с 99 очками находится на 21-м месте.
«В целом я доволен тем, как проходит сезон. Два последних уик-энда были сложнее. Когда не проходишь во второй тур, это неприятное ощущение. Но в целом я рад, потому что даже в неудачный день все равно попадаю в тридцатку лучших. Есть небольшие моменты, которые нужно исправить. Но настоящий сезон только начинается. Впереди турне, а затем и полеты с больших трамплинов. Есть чему радоваться и чего ждать!» – сказал Айгро.
Турне четырех трамплинов стартует 29 декабря в Оберстдорфе (Германия) и завершится 6 января в Бишофсхофене (Австрия).
Топ-10 Кубка мира
Квалификация:
В протокол квалификации, состоявшейся в 15:30, были внесены 69 спортсменов, однако казахстанец Данил Васильев был дисквалифицирован. Айгро прыгнул на 113,5 метра и набрал 97,9 балла. Победу в квалификации одержал австриец Максимилиан Ортнер (134 м, 123,3 балла), второе место занял его соотечественник Штефан Крафт (126,5 м, 120,4 балла), а третьим стал норвежец Йоханн Андре Форфанг (126 м, 119,9 балла).
В соревнованиях также участвовал 43-летний швейцарец Симон Амманн, завоевавший по две золотые медали на Олимпиадах 2002 года в Солт-Лейк-Сити и 2010 года в Ванкувере. Однако он не прошел в финал среди 50 лучших, заняв 62-е место с прыжком на 99 метров и результатом 61,9 балла.
Последним в вечерние основные соревнования прошел немец Филипп Раймунд, чей прыжок на 109 метров принес ему 81,6 балла.
Перед соревнованием
В субботних соревнованиях Айгро в обоих турах прыгнул на 130 м и набрал 261,9 очка, благодаря чему занял 21-е место.
«Я очень доволен соревнованиями. Особенно после вчерашнего дня, когда у меня были трудности с выходом на трамплин, а сильный попутный ветер только усложнил ситуацию. Сегодняшний прыжок в пробном раунде не выдерживает никакой критики. Поэтому 21-е место приносит удовлетворение. Если учитывать прошлый уик-энд, то сегодня был позитивный день», – сказал Айгро после соревнований.
Лучшим стал Херл, набравший 310,5 очков.
Неделю назад в Титизее-Нойштадте (Германия) Айгро остался без очков Кубка мира. В настоящее время у него 96 очков, причем большая их часть была заработана за пятое место в Рука.