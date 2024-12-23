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На чемпионате Европы по фигурному катанию Эстонию представят Нина Петрыкина и братья Селевко

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Михаил Селевко.
Михаил Селевко. Фото: Tairo Lutter

Эстонский союз конькобежцев утвердил состав национальной сборной для участия в домашнем чемпионате Европы по фигурному катанию, сообщает RusERR. В женском одиночном катании Эстонию представит Нина Петрыкина, а в мужском - братья Александр и Михаил Селевко.

Отбор в сборную происходил на основе результатов на этапах Гран-при или серии Challenger.

В прошлом году Нина Петрыкина из-за травмы ноги не участвовала в чемпионате Европы.

У мужчин год назад Александр Селевко стал серебряным призером чемпионата Европы, и у Эстонии осталась возможность выставить двух участников.

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