Эстонский союз конькобежцев утвердил состав национальной сборной для участия в домашнем чемпионате Европы по фигурному катанию, сообщает RusERR. В женском одиночном катании Эстонию представит Нина Петрыкина, а в мужском - братья Александр и Михаил Селевко.
На чемпионате Европы по фигурному катанию Эстонию представят Нина Петрыкина и братья Селевко
Отбор в сборную происходил на основе результатов на этапах Гран-при или серии Challenger.
В прошлом году Нина Петрыкина из-за травмы ноги не участвовала в чемпионате Европы.
У мужчин год назад Александр Селевко стал серебряным призером чемпионата Европы, и у Эстонии осталась возможность выставить двух участников.