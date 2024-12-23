На чемпионате Европы по фигурному катнию Эстонию представят Нина Петрыкина и братья Селевко

Отбор в сборную происходил на основе результатов на этапах Гран-при или серии Challenger.

В прошлом году Нина Петрыкина из-за травмы ноги не участвовала в чемпионате Европы.

У мужчин год назад Александр Селевко стал серебряным призером чемпионата Европы, и у Эстонии осталась возможность выставить двух участников.