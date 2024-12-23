В ДТП пострадали два ребенка

В воскресенье, 22 декабря, в 12:45 на 20-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ (Харьюмаа) произошло ДТП, когда грузовик Peugeot Partner, за рулем которого был 36-летний мужчина, врезался в дорожное ограждение и съехал с дороги. Семилетнего мальчика, находившегося в грузовике в качестве пассажира, доставили в больницу.

В 15:19 возле Суур-Сыямяэ, 4 в Таллинне на регулируемом пешеходном переходе 12-летняя девочка переходила дорогу на красный свет и была сбита грузовиком Mercedes-Benz Sprinter. Mercedes-Benz Sprinter управлял 41-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

В 17:20 возле Теллискиви, 22 в Таллинне 40-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz E220D 4Matic Allterrain при повороте налево сбила переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 41-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. Пешехода доставили в больницу.

В 17:31 возле Ярвекюла-теэ, 71 в Кохтла-Ярве автомобиль Ford Focus, за рулем которого было 22-летний мужчина, сбил на пешеходном переходе 18-летнего юношу. Пешехода доставили в больницу.

В 19:20 на улице Пикк в Тарту 27-летний мужчина на автомобиле Audi A6 наехал на переходившего дорогу по пешеходному переходу 32-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.

ДТП произошло на освещенном, но нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: Jürgen Puistaja