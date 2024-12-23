Серия безжалостных убийств в Риге началась в 1962 году и с долгими паузами продолжалась до 1974 года. Преступления объединяло то, что жертвами становились богатые женщины, которых находили одетыми только в ночную рубашку.
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Как проститутка Настя в 60-е годы убивала в Риге, не жалея даже близких
В качестве доказательства в деле использовался необычный метод - тактильная память мужчины. На скамье подсудимых сидела красивая женщина небольшого роста - профессиональная проститутка, рассказывает RUS TVNET.