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Как проститутка Настя в 60-е годы убивала в Риге, не жалея даже близких

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Shutterstock, TVNET kolāža

Серия безжалостных убийств в Риге началась в 1962 году и с долгими паузами продолжалась до 1974 года. Преступления объединяло то, что жертвами становились богатые женщины, которых находили одетыми только в ночную рубашку.

В качестве доказательства в деле использовался необычный метод - тактильная память мужчины. На скамье подсудимых сидела красивая женщина небольшого роста - профессиональная проститутка, рассказывает RUS TVNET.

1962 год. Если не считать 13-дневного ужаса угрозы реальной ядерной войны, которую сейчас помнят как кубинский ракетный кризис, год был суперский - год покорения космоса и прогресса. Космический зонд пролетел совсем рядом с Венерой, тогда как француз Жак Ив Кусто с камерой в руках опускался в глубины океана. Родились Чак Паланик, автор культового романа «Бойцовский клуб», Том Круз и Джим Керри. А также Виктор Цой и Лайла Пакалниня. Люди, которые повлияют на мышление нескольких поколений.

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