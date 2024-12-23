Как проститутка Настя в 60-е годы убивала в Риге, не жалея даже близких

1962 год. Если не считать 13-дневного ужаса угрозы реальной ядерной войны, которую сейчас помнят как кубинский ракетный кризис, год был суперский - год покорения космоса и прогресса. Космический зонд пролетел совсем рядом с Венерой, тогда как француз Жак Ив Кусто с камерой в руках опускался в глубины океана. Родились Чак Паланик, автор культового романа «Бойцовский клуб», Том Круз и Джим Керри. А также Виктор Цой и Лайла Пакалниня. Люди, которые повлияют на мышление нескольких поколений.