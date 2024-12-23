Спасательный департамент обратился к жителям Эстонии в преддверии праздников

Соблюдая эти простые рекомендации, каждый из нас может сделать Рождество безопасным и приятным:

• Проверьте, чтобы ваши датчики дыма и угарного газа были чистыми и в рабочем состоянии. Работоспособность можно проверить нажатием на тестовую кнопку.

• Пища готовится сама, но чтобы избежать подгорания, следите за процессом.

• При украшении елки используйте электрические свечи, а не настоящие, и проверяйте их на исправность. Не оставляйте их горящими на ночь.

• Горящие свечи никогда не ставьте рядом с легковоспламеняющимися материалами и не оставляйте без присмотра.

• Не оставляйте открытый огонь в камине без присмотра, чтобы избежать пожара от искры.

• Используйте пиротехнику только в специально отведенных безопасных местах. Инструкции по использованию можно найти на упаковке.

• Не перегружайте электросеть, чтобы избежать короткого замыкания. Используйте только исправные электрические приборы.