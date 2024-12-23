На торжественном футбольном гала-вечере были названы лучшие футболисты Эстонии. Титул футболиста года получил капитан сборной Эстонии и защитник, выступающий в немецкой Бундеслиге, Карол Метс.
Назван футболист года Эстонии
В ноябре 32-летний Карол Метс провел свой сотый матч за мужскую сборную Эстонии и является стабильным игроком основного состава. В этом году капитан сборной участвовал в девяти матчах, во всех выходил в стартовом составе и отыграл полный матч. В мае Метс вместе со своим клубом St. Pauli обеспечил выход в высшую лигу Германии - Бундеслигу. С начала сезона в августе он принял участие в 10 матчах клуба, проведя на поле все 90 минут в каждой игре.
Традиционно лучшего футболиста года определили в ходе опроса, проведенного Клубом футбольных журналистов Эстонии (EJAK) и Эстонским футбольным союзом (EJL). В голосовании приняли участие 38 представителей EJAK и 38 представителей EJL - всего 76 человек. Каждый из них назвал свою тройку лидеров: за первое место присуждалось 3 очка, за второе - 2, за третье - 1. Голосовать можно было за любого футболиста с эстонским гражданством, основываясь на его выступлениях в 2024 году как за сборную, так и на клубном уровне.
Результаты голосования:
1. Карол Метс 195 очков
2. Кал Якоб Хейн 181 очко
3. Рокко Роберт Шейн 21 очко
4. Максим Паскочий 16 очков
5. Михкель Айнсалу 12 очков
6.–7. Хенри Анье 8 очки
6.–7. Алекс Маттиас Тамм 8 очков
8. Власий Синявский 5 очков
9. Йоонас Тамм 4 очка
10. Майкл Шеннинг-Ларсен 2 очка
11.–14. Патрик Кристал 1 очко
11.–14. Кевор Палуметс 1 очко
11.–14. Маркус Поом 1 очко
11.–14. Иоан Яковлев 1 очко