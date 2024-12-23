Человека уволили из-за внешности. Комментирует Трудовая инспекция

«Все изменилось в одночасье, когда какой-то клиент выразил недовольство внешним видом сотрудника. Уж не знаем, как он выражал свое недовольство, но это подействовало - работодатель тут же объявил, что клиент всегда прав, и сотрудник потерял работу», - описано в публикации.

Как Трудовая инспекция может прокомментировать сложившуюся ситуацию?

Во-первых, работодатель может предписать в правилах организации труда ношение униформы. Если работодатель хочет, чтобы сотрудники носили определенные предметы одежды и обуви, он должен возместить соответствующие расходы.

Во-вторых, внешний вид работника не должен быть определяющим фактором при сохранении трудовых отношений. «Если клиент чувствует себя некомфортно из-за внешнего вида сотрудника, проблема, скорее всего, кроется в предрассудках клиента, а не в самом сотруднике. В таких ситуациях работодателю можно было бы спокойно объяснить клиенту, что квалификация и вклад сотрудника важнее его стиля», - отмечает Трудовая инспекция.

В-третьих, работодатель должен обеспечить защиту работников от дискриминации, придерживаться принципа равного обращения и поощрять равенство.

Может ли работник обжаловать такое увольнение? «Да, работник всегда может обжаловать отказ от трудового договора в течении 30 календарных дней с момента получения уведомления от работодателя», - подчеркивает Трудовая инспекция.