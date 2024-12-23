График Что о кошельках жителей Эстонии говорит индекс рождественских покупок?

По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, общее влияние праздничных покупок на экономику Эстонии в декабре может достигать 10% ВВП страны. Однако Индекс рождественских покупок показывает, что наша жизнь неуклонно становилась лучше лишь вплоть до Рождества 2021 года, а сейчас покупательная способность в части рождественских продуктов упала до уровня 2018 года.