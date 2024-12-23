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График Что о кошельках жителей Эстонии говорит индекс рождественских покупок?

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Рождественский ужин. Снимок иллюстративный.
Рождественский ужин. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Новогодние праздники и период, приуроченный к ним, традиционно являются временем, когда подают праздничные блюда и дарят подарки близким. Расходы на продукты питания становятся на четверть выше, чем обычно, а продажи широкого спектра подарочных товаров удваиваются.

По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, общее влияние праздничных покупок на экономику Эстонии в декабре может достигать 10% ВВП страны. Однако Индекс рождественских покупок показывает, что наша жизнь неуклонно становилась лучше лишь вплоть до Рождества 2021 года, а сейчас покупательная способность в части рождественских продуктов упала до уровня 2018 года.

«Как общие данные Департамента статистики, так и данные розничной торговли показывают, что в декабре холодильники эстонцев полны продуктов, а в покупательскую тележку попадает гораздо больше товаров, традиционно ассоциирующихся с подарками: игры и игрушки, косметика, книги, различные товары для дома», - говорит Ленно Уускюла.

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