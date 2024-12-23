Новогодние праздники и период, приуроченный к ним, традиционно являются временем, когда подают праздничные блюда и дарят подарки близким. Расходы на продукты питания становятся на четверть выше, чем обычно, а продажи широкого спектра подарочных товаров удваиваются.
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График ⟩ Что о кошельках жителей Эстонии говорит индекс рождественских покупок?
По мнению главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, общее влияние праздничных покупок на экономику Эстонии в декабре может достигать 10% ВВП страны. Однако Индекс рождественских покупок показывает, что наша жизнь неуклонно становилась лучше лишь вплоть до Рождества 2021 года, а сейчас покупательная способность в части рождественских продуктов упала до уровня 2018 года.