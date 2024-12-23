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видео Дорога рядом с Таллинном затоплена. «Там уже один раз разбили машину»

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Фото статьи
Фото: Postimees

Читательница Rus.Postimees прислала нам видео, на котором видно, что дорога рядом с Таллинном сильно затоплена. Для легковушки это место станет проблемой. Участок находится рядом с развязкой Вяо, и проехать там могут пока только грузовики. Наша редакция связалась с муниципалитетом и спасателями, которые проверили информацию

На видеозаписи видно, что съезд по Лагеди теэ в сторону Венекюла залит водой. По словам приславшей его читательницы, вода продолжает прибывать уже три дня.  

«Единственный въезд в нашу деревню Венекюла из Таллинна затоплен. Вода прибывает третий день, - сообщает жительница деревни. - Уже был случай, что разбили машину, поскольку фонарей под мостом нет. Второй въезд в деревню только со стороны Юри. Это долгий объезд».

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