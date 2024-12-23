Читательница Rus.Postimees прислала нам видео, на котором видно, что дорога рядом с Таллинном сильно затоплена. Для легковушки это место станет проблемой. Участок находится рядом с развязкой Вяо, и проехать там могут пока только грузовики. Наша редакция связалась с муниципалитетом и спасателями, которые проверили информацию.
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видео ⟩ Дорога рядом с Таллинном затоплена. «Там уже один раз разбили машину»
На видеозаписи видно, что съезд по Лагеди теэ в сторону Венекюла залит водой. По словам приславшей его читательницы, вода продолжает прибывать уже три дня.