видео Дорога рядом с Таллинном затоплена. «Там уже один раз разбили машину»

Читательница Rus.Postimees прислала нам видео, на котором видно, что дорога рядом с Таллинном сильно затоплена. Для легковушки это место станет проблемой. Участок находится рядом с развязкой Вяо, и проехать там могут пока только грузовики. Наша редакция связалась с муниципалитетом и спасателями, которые проверили информацию.