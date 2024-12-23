Государство урезало пособия для организаций, занимающихся вопросами благополучия детей и семей

Сегодня стало известно, что финансирование неправительственных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей и семей или защитой их прав, также будет сокращено: общее годовое финансирование двух программ таких организаций уменьшится на 166 000 евро, или на 22%, передает Rus.ERR.

Вице-канцлер Министерства социальных дел Анники Лай заявила, что, по ее оценке, такое сокращение не окажет серьезного негативного влияния, поскольку с учетом средств, которые поступят из-за рубежа, например от Европейского союза, сектор, напротив, получит больше денег: «Некоммерческие организации, работающие в секторе, смогут участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках внешнего финансирования».

По словам главы отдела детей и семей Министерства социальных дел Лийзы-Лотты Рааг, в период с 2021 по 2027 год Европейский союз окажет поддержку детям и семьям на общую сумму 35,5 млн евро из Европейского социального фонда+, эта сумма будет дополнена государственным софинансированием.