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Еще один удар: государство сделало деятельность тысяч компаний бессмысленной

Перевод: Сергей Светлов
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Таллинн, 7 марта 2005 г. Инвестиции в Эстонию.
Таллинн, 7 марта 2005 г. Инвестиции в Эстонию. Фото: Toomas Huik

С нового года инвесторов, использующих малые предприятия для инвестиций, как гром среди ясного неба поразила поправка к закону, резко увеличивающая бюрократию и нагрузку, из-за чего использование обществ с ограниченной ответственностью для этих целей становится нецелесообразным.

Хотя из-за изменений в налогообложении были скорректированы многие законы, поправки к закону о налоге с оборота (НСО) никак не должны были повлиять на общества с ограниченной ответственностью, занимающиеся инвестиционной деятельностью.

В Эстонии гармонизируются поправки к директиве по НСО, упрощающие трансграничную деятельность малых предпринимателей. Это хорошо, но в Эстонии для инвестирующих малых предприятий это означает, что хотя действует порог обязательной регистрации в качестве плательщика НСО в размере 40 000 евро и он останется в силе, фактический порог может составить даже один евро.

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