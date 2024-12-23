Еще один удар: государство сделало деятельность тысяч компаний бессмысленной

Хотя из-за изменений в налогообложении были скорректированы многие законы, поправки к закону о налоге с оборота (НСО) никак не должны были повлиять на общества с ограниченной ответственностью, занимающиеся инвестиционной деятельностью.

В Эстонии гармонизируются поправки к директиве по НСО, упрощающие трансграничную деятельность малых предпринимателей. Это хорошо, но в Эстонии для инвестирующих малых предприятий это означает, что хотя действует порог обязательной регистрации в качестве плательщика НСО в размере 40 000 евро и он останется в силе, фактический порог может составить даже один евро.