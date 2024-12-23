С нового года инвесторов, использующих малые предприятия для инвестиций, как гром среди ясного неба поразила поправка к закону, резко увеличивающая бюрократию и нагрузку, из-за чего использование обществ с ограниченной ответственностью для этих целей становится нецелесообразным.
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Еще один удар: государство сделало деятельность тысяч компаний бессмысленной
Хотя из-за изменений в налогообложении были скорректированы многие законы, поправки к закону о налоге с оборота (НСО) никак не должны были повлиять на общества с ограниченной ответственностью, занимающиеся инвестиционной деятельностью.