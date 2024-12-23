Незаметно подкрался праздничный сезон, и люди стали проводить больше времени дома, в гостях у родственников или у друзей. Неотъемлемым атрибутом праздников являются, конечно же, украшения и различные аксессуары. Руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук напомнила о важности соблюдения правил безопасности и посоветовала ознакомиться с руководством по эксплуатации используемых дома устройств, чтобы избежать возможных несчастных случаев, ведь, как это ни прискорбно, для страховых компаний период праздников знаменуется валом заявлений о возмещении ущерба.
Небрежность в праздничный период может причинить дому значительный ущерб
Вряд ли найдется хоть один человек, который хотел бы, чтобы праздники оказались испорченными из-за ситуации, которую возможно предотвратить, даже если у него заключен обеспечивающий всестороннюю защиту договор страхования жилья. Статистика страховых компаний показывает, что часто в нечастных случаях в праздничный период бывает виноват открытый огонь.
«Следует учитывать, что условия жилищного страхования, как правило, содержат пункт о том, что происшествие не считается страховым случаем, если не соблюдены условия по эксплуатации устройства. Распространенной причиной возникновения ущерба в период зимних праздников, например, является неправильное использование электрических гирлянд с лампочками, - рассказала Дрижирук. - Существует вероятность того, что страховка также не покроет ущерб, возникший в результате использования некачественного или дефектного устройства».
Дрижирук рассказала, на что точно следует обратить внимание, чтобы домашние праздники прошли хорошо и не стали причиной возникновения опасных ситуаций.
Использование свечей
Свечи создают дома особую уютную атмосферу, но правила их безопасного использования также следует соблюдать. Свеча должна обязательно стоять на невоспламеняемой поверхности и, конечно же, нельзя забывать о том, что горящие свечи не оставляют без присмотра. Распространенной ошибкой являются свечи, стоящие на подоконнике, поскольку шторы – не лучшее соседство для открытого огня. Отдельного внимания заслуживают ароматические свечи. С их составом нелишним было бы ознакомиться, ведь дешевые ароматические свечи могут содержать токсичные соединения, которые не рекомендуется вдыхать. Также на упаковке свечей будет указана информация об аллергенах.
Елку лучше украсить электрическими свечами, но и в этом случае важно соблюдать инструкции, предоставленные производителем. Елочную гирлянду, как правило, запрещено оставлять без присмотра, а в случае сильного нагрева лампочек ее следует отключить от электрической сети. Существенным недостатком электрических гирлянд является достаточно тонкая проводка, из-за чего они подвержены физическим повреждениям. Состояние проводов любых электрических устройств важно проверять, а устройства с поврежденной проводкой использовать нельзя.
Приготовление еды
Какие же праздники без ломящегося от угощений стола? Как ни крути, а во время готовки также важно соблюдать требования пожарной безопасности. Частым источником пожаров является открытый огонь, использующийся на кухне. Относится к категории открытого огня и газовая плита.
Следует также следить за тем, чтобы еда не подгорела на сковороде или в духовке, ведь и такая ситуация может перерасти в пожар. Если же вы планируете готовить праздничные блюда в дровяной печи или камине, важно убедиться в том, что угли основательно прогорели и уже не тлеют, а лишь затем закрывать заслонку. Вероятно, не лучшей идеей также является украшение каминов и печей рождественскими носками, сделанными из воспламеняющихся материалов.
Позаботьтесь о безопасности дома
Если покидаете дом - даже если всего на пару минут выходите в магазин по соседству - обязательно запирайте все окна и двери. К сожалению, в период, когда многие из нас думают только о праздниках и, можно сказать, не сидят на месте, есть и люди с не самыми чистыми помыслами, готовые воспользоваться нашим отсутствием дома. Согласно статистике полиции, значительная часть краж совершается в результате проникновения злоумышленников в помещение через открытые двери и окна, то есть самым простым путем. Запертую дверь вор, с большой вероятностью, вскрывать поленится.
Пересмотр страховки
Обязательно стоит пересмотреть свой договор жилищного страхования, убедившись, что покрыты все необходимые риски. Также важно обратить внимание на то, в каких случаях риски исключаются.
Позаботьтесь о собственном здоровье и о здоровье близких
Как ни прискорбно, праздничный период не лишен и рисков для здоровья. Например, реальной опасностью является падение с лестницы во время развешивания гирлянды на фасаде дома. Даже при установке звезды на макушку елки можно упасть. Лучше заниматься этим, когда кто-то может вас подстраховать, и, конечно же, важно соблюдать безопасность. Компанией следует заручиться и отправляясь в лес за елкой. Конечно же, использование пиротехники также требует особой осторожности, ведь фейерверки каждый год становятся причиной множества травм, а также они могут представлять опасность для имущества, например, для зданий и припаркованных поблизости автомобилей. И, наконец, в праздники следует соблюдать особую осторожность на дороге!