Небрежность в праздничный период может причинить дому значительный ущерб

Елку лучше украсить электрическими свечами, но и в этом случае важно соблюдать инструкции, предоставленные производителем. Елочную гирлянду, как правило, запрещено оставлять без присмотра, а в случае сильного нагрева лампочек ее следует отключить от электрической сети. Существенным недостатком электрических гирлянд является достаточно тонкая проводка, из-за чего они подвержены физическим повреждениям. Состояние проводов любых электрических устройств важно проверять, а устройства с поврежденной проводкой использовать нельзя.

Приготовление еды

Какие же праздники без ломящегося от угощений стола? Как ни крути, а во время готовки также важно соблюдать требования пожарной безопасности. Частым источником пожаров является открытый огонь, использующийся на кухне. Относится к категории открытого огня и газовая плита.

Следует также следить за тем, чтобы еда не подгорела на сковороде или в духовке, ведь и такая ситуация может перерасти в пожар. Если же вы планируете готовить праздничные блюда в дровяной печи или камине, важно убедиться в том, что угли основательно прогорели и уже не тлеют, а лишь затем закрывать заслонку. Вероятно, не лучшей идеей также является украшение каминов и печей рождественскими носками, сделанными из воспламеняющихся материалов.

Позаботьтесь о безопасности дома