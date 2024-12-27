Новый год приближается, а вместе с ним и традиционное сезонное явление: многие жители Эстонии в январе бросаются в спортзалы в надежде скинуть лишние килограммы и подготовить фигуру к лету. Многие обращаются за помощью к персональным тренерам.
«Я часто хожу в зал, обратила внимание на то, что в последнее время появилось очень много персональных тренеров, - рассказывает Екатерина. - В соцсетях тоже постоянно натыкаюсь на предложения от персональных тренеров, которые обещают всевозможные успехи и эффективные тренировки».
Екатерина привыкла заниматься самостоятельно, но заинтересовалась предложением одного из специалистов.