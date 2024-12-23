Приближаются школьные каникулы, и использование детьми смарт-устройств ожидаемо растет. На что родителям нужно обратить особое внимание?

К счастью, все операторы предлагают ряд лимитных услуг, позволяющих справиться с нежелательно высокими счетами за телефон, но клиент должен подключить такую услугу отдельно. Также при помощи отдельной услуги можно сократить количество всевозможных сомнительных ссылок и фишинговых писем, которые остаются не меньшей проблемой.

«Статистика Netivalvur показывает, что типичный клиент ежедневно видит до десятка ссылок и сайтов, используемых мошенниками для получения его персональных данных, заражения смарт-устройств вредоносными программами или активации платных услуг, увеличивающих счет за телефон. Хотя клиенты все чаще распознают факторы риска и далеко не каждая угроза превращается в реальный инцидент, все же важно защищать уязвимых пользователей, в том числе детей, которые только открывают для себя виртуальный мир, и пожилых людей, которые уже не могут или не хотят следить за всеми инновациями», - отметила она.

Нужно постоянно обсуждать эти вопросы в семье, поскольку обмен информацией с близкими людьми помогает защитить друг друга от опасности. «Смарт-устройства - естественная часть современной жизни, и мы не должны избегать говорить об этом. Открытое общение с ребенком и проявление интереса к его занятиям помогают предотвратить проблемы и создают атмосферу доверия, в которой ребенок смело рассказывает родителям о своих тревогах. Более того, вы всегда можете связаться с оператором, как только возникнет проблема, а не ждать, пока придет шокирующе огромный счет», - подчеркнула Плооманн.