Суд снова разрешил охоту на волков в Эстонии

Департамент окружающей среды обжаловал постановление административного суда, которое приостанавливало отстрел 90 волков в сезоны охоты 2024 и 2025 годов.

Окружной суд пришел к выводу, что административный суд не учел в достаточной мере доводы и представленные доказательства Департамента окружающей среды, свидетельствующие о том, что установленный департаментом объем охоты не угрожает благоприятному состоянию популяции волков.

По мнению окружного суда, численность волков в Эстонии в последние годы увеличилась, а объем охоты был установлен на основе научно обоснованных данных. Суд посчитал, что применение предварительной правовой защиты не оправдано, так как приостановка спорного постановления нанесла бы значительный ущерб скотоводам и общественным интересам.

Суд добавил, что в дальнейших разбирательствах следует более тщательно проверить, соблюдены ли требования природоохранной директивы при оценке состояния защиты волков.

Постановление Таллиннского окружного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.