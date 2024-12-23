В Таллинне охранник помог задержать пьяного водителя

В субботу, 21 декабря, около 3 часов ночи охранник Forus заметил в центре Таллинна автомобиль Volkswagen с подозрительным стилем езды. Охранник заподозрил, что водитель находится в неадекватном состоянии. Он немедленно сообщил об этом в Центр тревоги и полицию, а также начал следовать за машиной, чтобы передавать оперативную информацию правоохранителям.