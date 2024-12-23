Вчера ночью охранник Forus проследовал за пьяным водителем и помог полиции его поймать.
В Таллинне охранник помог задержать пьяного водителя
В субботу, 21 декабря, около 3 часов ночи охранник Forus заметил в центре Таллинна автомобиль Volkswagen с подозрительным стилем езды. Охранник заподозрил, что водитель находится в неадекватном состоянии. Он немедленно сообщил об этом в Центр тревоги и полицию, а также начал следовать за машиной, чтобы передавать оперативную информацию правоохранителям.
На улице Ластекоду водитель Volkswagen сдал назад и врезался в забор. Охранник заблокировал дальнейшее движение автомобиля. Через несколько минут на место прибыла полиция и установила, что у водителя находилось в крови 1,13 промилле алкоголя. Дальнейшим расследованием занимается полиция.