В ходе проверок автобусов, перевозящих детей, Департамент транспорта выявил нарушения требований безопасности. Контроль был проведен на парковке Lottemaa, где проверили 42 автобуса. Полностью требованиям соответствовали только 19 из них.
Департамент транспорта Эстонии выявил нарушения в перевозках детей
Проверки прошли 13, 16 и 17 декабря. В ходе осмотра выяснилось, что у четырех автобусов отсутствовала информация о перевозчике, у пяти не было обоих знаков перевозки детей, у четырнадцати отсутствовал задний знак или он был плохо виден, а у шести автобусов размер знака был меньше допустимого.
«Знаки перевозки детей имеют важное значение, так как они сигнализируют другим участникам движения, что в автобусе находятся дети. Хорошая видимость знаков снижает риск дорожных происшествий и повышает внимание водителей», - объяснил начальник отдела надзора за перевозками Департамента транспорта Карл Тийтсон. По его словам, важно следить за размером и расположением знаков, чтобы они были четко видны в любой ситуации.
Кроме того, при посадке и высадке детей водители обязаны включать аварийные огни, чтобы предупредить других водителей о возможной остановке и опасности. Использование аварийных огней помогает снизить риски и гарантирует безопасность детей возле остановок.
Тийтсон подчеркнул, что требования к перевозке детей - не формальность, а важная часть обеспечения безопасности детей в общественном транспорте. Перевозчик обязан следить за тем, чтобы транспортное средство соответствовало всем установленным стандартам, включая правильную установку знаков. Цель проверок - повысить осведомленность и гарантировать безопасную перевозку детей в соответствии с действующими нормами.