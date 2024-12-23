Департамент транспорта Эстонии выявил нарушения в перевозках детей

Проверки прошли 13, 16 и 17 декабря. В ходе осмотра выяснилось, что у четырех автобусов отсутствовала информация о перевозчике, у пяти не было обоих знаков перевозки детей, у четырнадцати отсутствовал задний знак или он был плохо виден, а у шести автобусов размер знака был меньше допустимого.

«Знаки перевозки детей имеют важное значение, так как они сигнализируют другим участникам движения, что в автобусе находятся дети. Хорошая видимость знаков снижает риск дорожных происшествий и повышает внимание водителей», - объяснил начальник отдела надзора за перевозками Департамента транспорта Карл Тийтсон. По его словам, важно следить за размером и расположением знаков, чтобы они были четко видны в любой ситуации.

Кроме того, при посадке и высадке детей водители обязаны включать аварийные огни, чтобы предупредить других водителей о возможной остановке и опасности. Использование аварийных огней помогает снизить риски и гарантирует безопасность детей возле остановок.

Тийтсон подчеркнул, что требования к перевозке детей - не формальность, а важная часть обеспечения безопасности детей в общественном транспорте. Перевозчик обязан следить за тем, чтобы транспортное средство соответствовало всем установленным стандартам, включая правильную установку знаков. Цель проверок - повысить осведомленность и гарантировать безопасную перевозку детей в соответствии с действующими нормами.