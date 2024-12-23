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Земля нагревается с исключительной скоростью, и NASA до сих пор не может найти этому объяснение

Перевод: Сергей Светлов
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7 июля этого года в Долине Смерти в США был побит температурный рекорд - 54 градуса. Резкий рост температур был предсказан еще в 2023 году, но ученые до сих пор точно не знают, что именно так стремительно ускоряет это неожиданное потепление.
7 июля этого года в Долине Смерти в США был побит температурный рекорд - 54 градуса. Резкий рост температур был предсказан еще в 2023 году, но ученые до сих пор точно не знают, что именно так стремительно ускоряет это неожиданное потепление. Фото: DAVID MCNEW

Мир непрерывно нагревался на протяжении десятилетий, однако в последнее время этот процесс резко ускорился и достиг беспрецедентных темпов. Внезапный скачок температур привел климат в совершенно неизвестное состояние. Ученые по-прежнему пытаются понять, что вызвало это неожиданное явление.

За последние два года температурные рекорды бьются один за другим, что ставит под сомнение прежние научные прогнозы климатических процессов. Хотя ученые согласны с тем, что сжигание ископаемого топлива является одной из основных причин долгосрочного глобального потепления, а природные климатические колебания могут влиять на температуру из года в год, пока неясно, что стало причиной столь экстремальной жары.

Эксперты рассматривают такие возможные факторы, как изменения в облачности, загрязнение воздуха и способность Земли удерживать углерод. Однако для получения полной картины может потребоваться еще несколько лет.

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