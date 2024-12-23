Земля нагревается с исключительной скоростью, и NASA до сих пор не может найти этому объяснение

За последние два года температурные рекорды бьются один за другим, что ставит под сомнение прежние научные прогнозы климатических процессов. Хотя ученые согласны с тем, что сжигание ископаемого топлива является одной из основных причин долгосрочного глобального потепления, а природные климатические колебания могут влиять на температуру из года в год, пока неясно, что стало причиной столь экстремальной жары.