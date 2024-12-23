В понедельник президент Алар Карис провозгласил законы о предельном размере возмещения расходов, связанных с работой члена Рийгикогу, о создании процедуры коллективного представительного действия, о сертификате возвращения в Европейский союз и о критериях размера предприятий.
Президент провозгласил четыре новых закона
Закон, дополняющий закон о статусе членов Рийгикогу, снижает верхний предел возмещения расходов, понесенных членами Рийгикогу в связи с их работой, с 30 процентов до 25 процентов от зарплаты членов Рийгикогу, которая в настоящее время составляет 5979,95 евро. Заработная плата членов Рийгикогу изменяется 1 апреля каждого года в результате индексации. Это изменение позволит государству экономить около 400 000 евро в год.
Президент утвердил также законопроект о представительских коллективных исках минимальным числом потребителей, которым необходима защита. В начале декабря Рийгикогу принял поправку, устанавливающую минимальное число потребителей, присоединившихся к представительскому коллективному иску: десять человек, если в суд обращается объединение потребителей, или двадцать человек, если исковое заявление подает государственное учреждение.
Иски на действия, которые нанесли ущерб интересам потребителей, могут быть поданы задним числом с 25 июня 2023 года. В том же законе Рийгикогу внес изменения в Закон о коллекторах и покупателях кредитов, продлив срок действия разрешения для компаний по сбору долгов до 30 июня 2025 года.
Алар Карис также утвердил Закон о внесении изменений в Закон о документах, удостоверяющих личность, и соответствующий Закон о внесении изменений в другие законы переносят Директиву Совета Европы об условиях и процедурах выдачи свидетельств о возвращении гражданам ЕС, не представленным в третьих странах.
Закон о внесении изменений в Закон о бухгалтерском учете и соответствующий Закон о внесении изменений в другие законы переносит Директиву ЕС об отчетности в области устойчивого развития. Цель внесенных изменений - определить правила сбора данных об устойчивом развитии предприятий, подготовки отчетов об устойчивом развитии и их проверки. Закон также приводит законодательство Эстонии в соответствие с директивой, изменяющей критерии размера компаний.
Микропредприятие определяется как предприятие с общей суммой активов не более 450 000 евро, годовым доходом 900 000 евро и средним числом работников в течение отчетного года 10 человек. Для малого предприятия лимит активов составляет 7 500 000 евро, годовой доход - 15 000 000 евро, а среднее количество сотрудников в течение отчетного года - 50 человек. Для среднего предприятия лимит активов составляет 25 000 000 евро, выручка - 50 000 000 евро, а среднее количество сотрудников в течение отчетного года - 250 человек.
Крупным предприятием считается то, которое не входит в число вышеперечисленных предприятий. Отныне ко всем субъектам учета будут применяться одинаковые правила. Поправка снизит общее бремя отчетности в Эстонии, так как все юридические лица, включая некоммерческие организации и жилищные товарищества, смогут воспользоваться преимуществами отчетности, доступными для микро- и малых предприятий, например, возможностью представлять сокращенную годовую отчетность.
Согласно Закону о доверенном лице, работодатель должен будет представлять отчет об устойчивом развитии также и представителю работников, после чего направить мнение работников в высший орган управления предприятием. Закон об аудиторской деятельности также обязывает аудиторов проверять отчеты об устойчивом развитии и определяет условия для получения статуса аудитора и заключения договоров.