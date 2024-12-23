Президент провозгласил четыре новых закона

Закон, дополняющий закон о статусе членов Рийгикогу, снижает верхний предел возмещения расходов, понесенных членами Рийгикогу в связи с их работой, с 30 процентов до 25 процентов от зарплаты членов Рийгикогу, которая в настоящее время составляет 5979,95 евро. Заработная плата членов Рийгикогу изменяется 1 апреля каждого года в результате индексации. Это изменение позволит государству экономить около 400 000 евро в год.

Президент утвердил также законопроект о представительских коллективных исках минимальным числом потребителей, которым необходима защита. В начале декабря Рийгикогу принял поправку, устанавливающую минимальное число потребителей, присоединившихся к представительскому коллективному иску: десять человек, если в суд обращается объединение потребителей, или двадцать человек, если исковое заявление подает государственное учреждение.

Иски на действия, которые нанесли ущерб интересам потребителей, могут быть поданы задним числом с 25 июня 2023 года. В том же законе Рийгикогу внес изменения в Закон о коллекторах и покупателях кредитов, продлив срок действия разрешения для компаний по сбору долгов до 30 июня 2025 года.

Алар Карис также утвердил Закон о внесении изменений в Закон о документах, удостоверяющих личность, и соответствующий Закон о внесении изменений в другие законы переносят Директиву Совета Европы об условиях и процедурах выдачи свидетельств о возвращении гражданам ЕС, не представленным в третьих странах.