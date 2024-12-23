Жительница Тарту Тийна Тедер выиграла новый автомобиль Škoda Kodiaq в рождественской кампании сети Lidl. Победную покупку Тедер совершила в своем местном магазине Lidl на улице Калда в районе Аннелинн
Жительница Эстонии выиграла автомобиль
«Звонок был очень неожиданным, - вспоминает победительница. - Я была в восторге и не могла поверить, что именно я выиграла. Я даже не помнила об этом розыгрыше».
Призовой автомобиль вручали перед магазином Lidl на Сыпрузе пуйестеэ в Таллине, поэтому первая длинная поездка победительницы на новой машине была домой в Тарту.
Рождественская кампания проходила в магазинах Lidl с 4 ноября по 15 декабря. Помимо автомобиля Škoda Kodiaq, каждую неделю в рамках кампании разыгрывались семь подарочных карт Lidl номиналом 100 евро.