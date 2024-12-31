По итогам года у меня окрепло чувство, что правящая коалиция все больше напоминает героев басни Крылова «Лебедь, Рак и Щука». Реформисты, как Щука, тянут воз экономических реформ в море свободного рынка; социал-демократы, как Рак, тащат общество назад - к социализму и равенству в бедности; «Ээсти 200», как Лебедь, пытаются поднять Эстонию в небеса либертарианского рая неограниченной свободы, где теряется грань между принципами и беспринципностью.

А в результате - потерян темп в продвижении даже такого важного закона, как ограничение избирательных прав граждан третьих стран и лиц без гражданства. А переход к эстоноязычному образованию подготовлен насколько плохо, что при верной цели и правильном пути у реформы колеса крутятся, но телега идет юзом. И если коалиция не научится солидарным действиям в одном направлении, то в 2025 году Эстонию ничего хорошего не ждет.

Ураган по имени «Трамп» и Доктор Зло «Путин»

В мировой политике главным событием 2024 года я считаю ренессанс Трампа. Конечно, у нового/старого президента США устойчивая репутация Темного Лорда. Но если Трамп - антагонист, то кто тогда его протагонист, тот положительный герой, который противостоит Дональду Трампу? Где современный Альбус Дамблдор? Или хотя бы Гарри Поттер?