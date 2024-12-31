Известные эстонские политики и общественные деятели в канун наступления Нового года в цикле статей в жанре мнения делятся с читателями Rus.Postimees своими ощущениями от года уходящего. Андрей Кузичкин в качестве положительного момента выделяет то, что глубина экономического кризиса в 2024 году оказалась не такой, как у Марианской впадины.
Как камни, катящиеся с гор, прогрохотали дни уходящего года. И каждый из этих дней был наполнен войной, болью и горем. Вместе с камнями под уклон катилась и наша цивилизация, не способная сделать человека счастливым, но легко предающая целые нации и народы огню и мечу.
За год мы не приблизились к миру, но старательно работали, чтобы воплотить в реальность фантазии писателей, драматургов, сценаристов и предсказания библейских пророков, создавших яркие картины апокалипсиса и самоуничтожения человечества.
Я - не пророк, но 30 декабря 2023 года поделился с читателями Postimees своими прогнозами на 2024-й. Напомню их: а) война в Украине имеет все шансы завершиться плохим и ненадежным, но миром, б) сто процентов, что в России президент останется старым, а в Украине и США, скорее всего, будут новые президенты. При этом победа Трампа очень высоковероятна, в) в Эстонии будет новое правительство и новый премьер, г) усилится турбулентность в мировой политике, случатся новые региональные конфликты, а риск глобальной войны возрастет.
Что сбылось: в России остался старый президент, а в США победил Трамп; в Эстонии появилось новое правительство и новый премьер; турбулентность в мировой политике усилилась, Турция вторглась в Сирию и создала новый очаг конфликта на Ближнем Востоке; риск глобальной войны резко вырос.
Не сбылось: к сожалению, война в Украине продолжается, но шансы ее завершения плохим и ненадежным миром после победы Трампа выросли. Владимир Зеленский остался президентом Украины, но испытывает колоссальное давление со стороны Москвы и Вашингтона, требующих от Киева немедленного проведения президентских выборов.
Немного об итогах 2024 года.
Эстонские «Лебедь, Рак и Щука»
Из главных итогов 2024 года я бы отметил то, что глубина экономического кризиса в Эстонии оказалась не такой, как у Марианской впадины. Правительству удалось обуздать инфляцию, не допустить резкого роста безработицы и падения уровня жизни населения, привлечь дополнительные инвестиции в оборону и энергетику, удержать цены на социально значимые продукты на приемлемом уровне.
Посетив перед Рождеством ближайший к дому магазин, был приятно удивлен, что не менявшаяся несколько месяцев цена на сахар снизилась с 74 до 69 центов за килограмм. При этом совершенно очевидно, что власти Эстонии так и не смогли выстроить эффективной коммуникации с обществом, и уровень неодобрения деятельности правительства кратно выше, чем показатели экономического роста.
Поэтому, к сожалению, ни одно из принятых властями решений не повысило уверенности жителей Эстонии в завтрашнем дне. Напротив, налоговые новации, включая введение автоналога и рост подоходного налога, понизили уровень оптимизма бизнеса, автовладельцев и получателей зарплат.
Люди так и не поняли, а какой бонус ожидает их лично от предложения правительства потерпеть трудности еще немного. Тем более что планы сократить государственные расходы никак не отразились на уровне доходов правительственных чиновников.
А главное - эстонское общество не видит перспектив развития из-за краха многих проектов. Это и банкротство национальной авиакомпании Nordica, и финансовые ухабы и ямы на пути Rail Baltica, и безумные качели цен на электроэнергию на фоне отключения от общей с Россией энергосистемы, и «зеленый поворот», сорвавшийся в сланцевую шахту.
По итогам года у меня окрепло чувство, что правящая коалиция все больше напоминает героев басни Крылова «Лебедь, Рак и Щука». Реформисты, как Щука, тянут воз экономических реформ в море свободного рынка; социал-демократы, как Рак, тащат общество назад - к социализму и равенству в бедности; «Ээсти 200», как Лебедь, пытаются поднять Эстонию в небеса либертарианского рая неограниченной свободы, где теряется грань между принципами и беспринципностью.
А в результате - потерян темп в продвижении даже такого важного закона, как ограничение избирательных прав граждан третьих стран и лиц без гражданства. А переход к эстоноязычному образованию подготовлен насколько плохо, что при верной цели и правильном пути у реформы колеса крутятся, но телега идет юзом. И если коалиция не научится солидарным действиям в одном направлении, то в 2025 году Эстонию ничего хорошего не ждет.
Ураган по имени «Трамп» и Доктор Зло «Путин»
В мировой политике главным событием 2024 года я считаю ренессанс Трампа. Конечно, у нового/старого президента США устойчивая репутация Темного Лорда. Но если Трамп - антагонист, то кто тогда его протагонист, тот положительный герой, который противостоит Дональду Трампу? Где современный Альбус Дамблдор? Или хотя бы Гарри Поттер?
Так вот, сугубо по моему мнению, беда в том, что центральными политическими фигурами мировой драмы с элементами антиутопии стали два антагониста - Трамп и Путин. И ничего хорошего я от них не жду. Путин окончательно выродился в персонажа, сочетающего в себе черты всех кинозлодеев вместе взятых. Его итоговая пресс-конференция в декабре 2024 года показала глубину интеллектуальной и моральной деградации вождя российских племен, который совершенно оторвался от реальности, не понимает и не чувствует окружающего мира, а еще и не контролирует сам себя.
Поток пошлых анекдотов - это уже привычная манера, имманентная Путину-дворовому хулигану. Но его предложение в качестве эксперимента разбомбить Киев и высказывание, что война - это «движуха», лекарство от скуки, хотя и страшное средство, но не очень страшное - это уже за пределами добра и зла. Это Зло в чистом виде. И пока Путин у власти, мир будет балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы.
Трамп, вновь ворвавшийся в мировую историю, подобно урагану, совершенно очевидно одержим жаждой реванша. Боюсь, что большая часть его управленческой энергии уйдет на сведение счетов с политическими противниками. Трамп будет так поглощнн внутренними делами, что для внешней политики останется мало времени. Но не исключено, что Трамп станет мстить Мексике, Канаде, Китаю и ЕС за то, что они не хотели его победы.
Украинская тема вряд ли займет много места в повестке дня трамповской администрации. А, значит, ничего хорошего Украину, НАТО и Европу не ждет. Сегодня Америке принадлежит ключевая роль в сложной геополитической игре против Путина. Если Трамп понизит роль Вашингтона до уровня наблюдателя, дающего советы вместо оружия, это усилит позиции Москвы.
На основании вышесказанного, мой прогноз на 2025 год выглядит довольно мрачно: мир ждут большие испытания. Но если мы их переживем, то потом уже будем жить долго и счастливо!
Я сердечно благодарю всех читателей Postimees за то, что вы не обделяли меня своим вниманием, ругали и хвалили мои статьи. В работе публициста главное - не оставлять читателя равнодушным и быть интересным для всех. Буду держаться этих стандартов и в следующем году.
Поздравляю всех с праздниками и желаю, чтобы исполнялись те мечты, которые сделают счастливыми не только вас, но и всех, кто рядом с вами! От этого зависит наше будущее.