Известные эстонские политики и общественные деятели в канун наступления Нового года в цикле статей в жанре мнения делятся с читателями Rus.Postimees своими ощущениями от года уходящего. Публицист Валерий Сайковский считает, что одним из успехов нашей страны в 2024 году можно считать взятие под контроль трудностей в налоговой сфере.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Окончание больших проблем для Эстонии
Нынешняя ситуация в мире беспрецедентная, а внутри страны просто очень сложная. Даже разделение главных событий этого года на позитивные и негативные в этот раз стало непростым делом. Но выбора нет, надо понять в какой точке мы находимся и что ждет впереди.
Общее ощущение от года - многие негативные тренды, окончания которых ожидали последнее десятилетие, в конце концов пришли к своему логическому завершению. С центристами, авиакомпанией Nordica, Каей Каллас, реформой образования и американскими выборами произошло неизбежное, что в разной степени было ожидаемо в последние годы.
Центристы прошли точку невозврата, опять у них виноваты реформисты
Негатив внутри центристов, копившийся с 2015 года, окончательно вырвался в наружу, и большая часть видных членов партии разлетелись как скворцы с вишни при виде сторожа с карабином.
В январе бывший лидер партии Юри Ратас довел до уровня точки невозврата процесс дезинтеграции в партии. Вместе с произошедшим под занавес года окончательным фиаско авиационной деятельности государства, влияние которого на экономику и имидж страны еще предстоит оценить, начало конца центристов стало главным событием года во внутренней политике.
Беспрецедентным это событие сделал переход Ратаса именно в «Отечество», в ряды непримиримого оппонента Центристской партии в последние десять лет, считающегося источником всех бед их электората. Хоть формально центристы остаются в большой политике, тренд их рейтингов (2019 год - 26%, 2023 - 16%) говорит о неизбежности дальнейшего падения, в зону 8-10 процентов.
Описанное неизбежно из-за далекой от креатива деятельности оставшихся в партии политиков. Неужели вместо обновления деятельности Михаил Кылварт активировал устаревший «софт» образца 2015 года? В стиле того времени Центристская партия русским и эстонцам снова говорит разное, виновником всех бед считаются реформисты, и напрочь забыта деятельность, точнее - бездеятельность, партии во главе системы образования в 2016-2021 году.
Если бы пришлось определить самый циничный поступок года, то это был бы тоже уход Ратаса в «Отечество».
Наряду с расколом центристов, к самым заметным событиям года стоит отнести и случившееся под его занавес окончательное фиаско авиационной деятельности государства. Мы знали, что у нас много проблем с управлением этой государственной собственностью, но не думали, что в такой степени.
Кадры решают все или ничего
Успехом страны в этом году можно считать взятие под контроль налоговых проблем. В прошлом году после выборов нас сначала ввергли в уныние противоречивые заявления главы правительства Каи Каллас о состоянии финансов. В этом году постепенно стали появляться огоньки надежды, и летом страна наконец-то поняла, как решаются проблемы.
Во многом это произошло через адекватные кадровые решения. Юрген Лиги, снова ставший руководителем Минфина, в 2011 году был лучшим на этой должности в ЕС. Избегая излишнего оптимизма, он сумел наладить работу министерств по взятию под контроль их бюджетов (реализацию сокращений).
Кристен Михал во главе правительства сумел решить проблему координации ведомств, соединению молодости и опыта. Если представить, что изменений в правительстве не произошло бы, то наше хождение по краю фискальной пропасти закончилось бы фатально.
Хочется надеяться, что «мажорный» стиль руководства с явными элементами нежелания признавать свои ошибки, который привнесла в последние годы Кая Каллас в местную политику, уходит из жизни государства. Хвала Евросоюзу и его кадровым назначениям! Очень похоже на «ссылку» в советские времена партийных работников на дипломатическую службу.
Трамп придет - порядок наведет!
Вне всяких сомнений, событием года в международной жизни стало возвращение Трампа в Белый дом и неизбежный в этой ситуации консервативный уклон Евросоюза (это стали называть ретрампизацией). Пока трудно понять, это увеличит уверенность жителей Эстонии в завтрашнем дне или наоборот, но консервативно настроенные эстоноземельцы наверняка испытывают сейчас чувство глубокого удовлетворения.
Политическое, ментальное и в отдельные моменты просто физическое состояние уходящего президента Америки не создавало в последние годы ощущения того, что США управляются твердой рукой. Результат выборов выбивает почву из-под ног многих наших политиков, для которых привычнее плыть в фарватере демократов.
Желание Трампа, пока на словах, заставить Евросоюз самому решать свои проблемы, может оказаться преувеличенным. Хотя нельзя исключать, что ожидаемые негативы от будущей европейской политики Трампа тоже окажутся преувеличены.
Обещанное избранным президентом молниеносное примирение в Украине пока не выглядит достаточно реалистичным. Отношения ЕС и США зависли в не совсем понятном состоянии. В последние дни происходит немало такого, что заставляет вспомнить худшие моменты предыдущего правления Трампа.
Спокойствие, только спокойствие!
Спокойное обсуждение ведущими мировыми политиками ядерной угрозы всех радует, последние месяц-полтора стало меньше залихватских заявлений лидеров НАТО и РФ о готовности нажатия «красной кнопки», хотя от края пропасти мир пока далеко не отошел. При этом есть ощущение, что пик рисков пройден в октябре-ноябре этого года.
Нет самого главного, что необходимо для того, чтобы спокойно вздохнуть, ощущения появления взаимного доверия ведущих стран, чувства взаимозависимости всех живущих на Земле и ответственности за общую судьбу человечества.
С новым 2025 годом!
Будем надеяться, что позитивные тренды сохранятся, реформа образования начнет реализовываться быстрее, без финансовых проблем и в точном соответствии с графиком. Финансы в Эстонии окончании стабилизируются. Нашу авиационную госсобственность удастся удачно реализовать. Переключение нашей электросистемы произойдет без сбоев. Стоимость электроэнергии и издержки генерации сохранятся в запланированных пределах.
Пусть украинские дети перестанут бояться выстрелов и взрывов. Пусть у Эстонии будет возможность помочь пострадавшим от войн.
Поздравляю всех с наступающим Новым 2025 годом!