ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Окончание больших проблем для Эстонии

Описанное неизбежно из-за далекой от креатива деятельности оставшихся в партии политиков. Неужели вместо обновления деятельности Михаил Кылварт активировал устаревший «софт» образца 2015 года? В стиле того времени Центристская партия русским и эстонцам снова говорит разное, виновником всех бед считаются реформисты, и напрочь забыта деятельность, точнее - бездеятельность, партии во главе системы образования в 2016-2021 году.

Если бы пришлось определить самый циничный поступок года, то это был бы тоже уход Ратаса в «Отечество».

Наряду с расколом центристов, к самым заметным событиям года стоит отнести и случившееся под его занавес окончательное фиаско авиационной деятельности государства. Мы знали, что у нас много проблем с управлением этой государственной собственностью, но не думали, что в такой степени.

Кадры решают все или ничего

Успехом страны в этом году можно считать взятие под контроль налоговых проблем. В прошлом году после выборов нас сначала ввергли в уныние противоречивые заявления главы правительства Каи Каллас о состоянии финансов. В этом году постепенно стали появляться огоньки надежды, и летом страна наконец-то поняла, как решаются проблемы.