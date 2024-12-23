«Ответ Зеленскому». Зачем словацкий премьер Роберт Фицо приезжал в Москву?

Что означает для Словакии окончание транзита российского газа через Украину?

Визит Фицо в Москву произошел на фоне истечения соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом». Оно было заключено в декабре 2019 года и истекает 31 декабря 2024-го.

Власти Украины предупреждали, что прекратят транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года. Продлевать соглашение Киев не собирается.

С 2022 года, несмотря на войну с Россией, Украина продолжала выполнять условия соглашения и обеспечивать транзит российского газа в Европу. Транзит не прекращался даже после того, как ВСУ атаковали Курскую область вместе с Суджей, где расположена единственная работающая газоизмерительная станция на маршруте транспортировки российского газа через Украину в Европу.

20 декабря, после саммита Евросоюза в Брюсселе, Роберт Фицо заявил, что из-за Зеленского Словакии грозит «газовый кризис», а позже пригрозил Украине «серьезным конфликтом».

По данным словацкой государственной компании SPP, закупка газа в другом месте обойдется Словакии на 220 миллионов евро дороже из-за расходов на транзит.

Перед саммитом ЕС Фицо говорил о возможности других схем поставок газа через Украину. К примеру, поставок газа не из России. Однако сразу после саммита Фицо заявил, что Зеленский исключил любой транзит газа.

Судя по последним заявлениям Фицо, визит в Москву пока также не принес результатов.