В Тартуском университете продолжаются курсы украинского языка. Социолингвист Анна Бранец пищет, что изучение языка - это процесс, требующий значительных усилий и времени. Для успешного овладения языком мало развития лингвистической компетенции, надо также уделять много внимания коммуникативным навыкам.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Украинский язык: путь от изучения до эффективной коммуникации
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Изучение украинского языка поможет лучше понять культуру и установить более тесное общение с людьми из Украины. Каждый новый иностранный язык помогает расширить гибкость мышления, развить творчество и глубже понять механизмы работы языка. Еще проще учить украинский язык тем, кто уже владеет родственными ему языками, например, русским.
Это происходит благодаря лингвистическим сходствам между языками, тем не менее, важно учитывать и различия, чтобы избежать смысловой и грамматической путаницы. Все понимают, что для закрепления коммуникативных навыков необходима активная практика украинского языка, но как преодолеть страх ошибок и начать говорить на новом языке?
Почему выбирают украинский язык?
На курсах украинского языка в Тартуском университете студенты изучают украинский язык по самым разным причинам. Некоторые работают над исследовательскими проектами, связанными с Украиной, и хотят лучше понять свою тему, изучая язык. У других есть украинские корни (например, бабушки, дедушки, дяди, тети), и они хотят восстановить семейные связи.
Есть студенты, которые состоят в отношениях с украинцами и хотят лучше понимать своих партнеров. Для кого-то изучение украинского языка - это способ расширить свой кругозор, и украинский язык привлекает своей лингвистической уникальностью.
С началом войны в Украине многие начали изучать украинский язык, чтобы поддержать беженцев: это и волонтеры в школах, работающие с украинскими детьми, и врачи, которые хотели лучше понимать своих пациентов. У каждого из студентов была своя причина, но всех объединяло желание помочь украинцам в трудное время и глубже понять их переживания.
В Тартуском университете продолжаются курсы украинского языка, и все желающие приглашаются присоединиться к его изучению.
Фактор многоязычия
Человек, который осваивает любые иностранные языки, в том числе украинский, становится билингвом или даже полиглотом, в зависимости от количества иностранных языков в своем багаже. В науке для этого явления используют термин «многоязычие», которое трактуется как знание двух и более языков в одном человеческом разуме.
При этом мышление многоязычного человека - это сложная система, а не просто сумма знаний отдельных языков. Люди, которые говорят на нескольких языках, воспринимают свой родной язык иначе, чем те, кто говорит только на одном языке.
Знание иностранного языка помогает лучше развивать навыки чтения, письма, мышления и творчества. Это связано с тем, что многоязычные люди лучше понимают языковые процессы и имеют возможность использовать различные подходы к общению, например, переключаться между языками.
Это означает, что они могут переходить с одного на другой язык в зависимости от ситуации, собеседника или других факторов. Каждый новый язык влияет на понимание других языков и облегчает изучение следующего. Это называется фактором многоязычия, который помогает человеку лучше понимать языковую систему и, соответственно, легче усваивать новые иностранные языки.
Как знание русского помогает иностранцу учить украинский язык?
В поисках ответа на этот вопрос я провела эксперимент, в котором приняло участие 30 человек из эстоноязычных семей. Все участники эксперимента когда-то учили русский язык в школе или университете.
Эксперимент состоял из двух частей. Сначала участники прошли тест на русском языке, где им нужно было восстановить пропуски в тексте и правильно определить грамматическую форму слов. Средний результат участников составил 66 из 100%. Основные трудности возникли с редкими словами и «ложными друзьями переводчика» (т.е. словами, которые похожи на слова другого языка, но на самом деле имеют иное значение), а также с неправильным использованием грамматических окончаний.
После этого участники прошли тест на украинском языке, где им нужно было дать определение отдельным словам, прочитать текст и ответить на вопросы. Результаты показали, что знание русского языка больше помогает понимать отдельные украинские слова, чем весь текст.
Это подтверждает, что сходства между русским и украинским языками помогает понимать украинский язык. Однако умение понимать текст в целом зависит не только от знания слов и грамматики, но и от других факторов, таких как языковая среда, мотивация, частота использования языка, опыт изучения других языков, знания языковых систем и т.д.
Для жителей Эстонии с русским как первым языком изучение украинского языка дается относительно легко, особенно в части освоения словарного запаса и общения. Однако в области грамматики могут возникать сложности. Несмотря на общие черты, существуют значительные различия, и использовать грамматику другого языка может быть непросто.
Важность коммуникативных навыков
Изучение языка - это непростой процесс, требующий значительных усилий и времени. Для успешного овладения языком недостаточно только развивать лингвистическую компетенцию; необходимо также уделять внимание коммуникативным навыкам. То есть одного лишь произношения, словарного запаса и синтаксиса недостаточно; важно понимать, как применять язык в реальных ситуациях.
Одно дело - высокие баллы на экзамене, другое - свободное общение в повседневной жизни. На практике выучить язык можно даже без формального обучения и уроков, просто через общение.
Успешными считаются ученики, которые знают не только грамматику, правильное произношение и лексику, но и понимают, как использовать эти знания для достижения практических, то есть коммуникативных целей.
Многие избегают разговорной практики, боясь сделать ошибку и выглядеть нелепо. Этот страх часто становится барьером на пути к освоению языка, хотя именно практика является ключом к успешной коммуникации. Студенты, которые практикуют украинский язык за пределами уроков, как правило, демонстрируют более развитые навыки общения. Успешное общение возможно даже при ограниченном знании языка, если собеседники умеют эффективно использовать коммуникативные стратегии.
Важным фактором также является языковая среда. Недостаток живого разговорного языка восполнят музыка, фильмы на украинском языке, видеоролики и рилсы в социальных сетях. Погружение в языковую среду через современные медиа позволяет изучающим быстрее привыкнуть к звучанию и интонациям языка, а также освоить живую лексику.
Регулярная практика позволит быстрее освоить и уверенно говорить на украинском языке. Не бойтесь ошибок при изучении, ведь они помогают учиться и делают вас увереннее в общении. Важно не только освоить грамматику и лексику, но и активно применять язык в повседневной жизни.
Слушайте украинскую музыку, смотрите фильмы, читайте книги и погружайтесь в языковую среду через современные медиа - это не только обогатит ваш словарный запас, но и улучшит понимание языка.