ОТ ПОЛИТОЛОГА Украинский язык: путь от изучения до эффективной коммуникации

В Тартуском университете продолжаются курсы украинского языка, и все желающие приглашаются присоединиться к его изучению.

Фактор многоязычия

Человек, который осваивает любые иностранные языки, в том числе украинский, становится билингвом или даже полиглотом, в зависимости от количества иностранных языков в своем багаже. В науке для этого явления используют термин «многоязычие», которое трактуется как знание двух и более языков в одном человеческом разуме.

При этом мышление многоязычного человека - это сложная система, а не просто сумма знаний отдельных языков. Люди, которые говорят на нескольких языках, воспринимают свой родной язык иначе, чем те, кто говорит только на одном языке.

Знание иностранного языка помогает лучше развивать навыки чтения, письма, мышления и творчества. Это связано с тем, что многоязычные люди лучше понимают языковые процессы и имеют возможность использовать различные подходы к общению, например, переключаться между языками.

Это означает, что они могут переходить с одного на другой язык в зависимости от ситуации, собеседника или других факторов. Каждый новый язык влияет на понимание других языков и облегчает изучение следующего. Это называется фактором многоязычия, который помогает человеку лучше понимать языковую систему и, соответственно, легче усваивать новые иностранные языки.

Анна Бранец, докторант Тартуского университета, и Хейнике Хейнсоо, почетный доцент Тартуского университета. Фото: Андрес Теннус

Как знание русского помогает иностранцу учить украинский язык?