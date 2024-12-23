Неизвестные украли из парка елку

«Под Рождество случаются невероятные истории. Настолько, что сложно понять - как, зачем и почему?! Но вот и на этот раз произошло нечто невообразимое - кто-то решил обзавестись елкой прямо из пляжного парка. Если бы не фотографии, то, наверное, и сами не поверили бы. Это не просто невероятная история, а по-настоящему глупый поступок. Не знаем, видел ли кто-нибудь этого "героя", но если все же видели, пожалуйста, дайте нам знать. Рождество - время желаний. И наше большое желание - чтобы мы вместе заботились о нашем городе, - говорится в публикации городских властей.