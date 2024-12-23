Суд вынес приговор мужчине, напавшему на полицейского

Вируский уездный суд признал 52-летнего Маргуса виновным в насилии в отношении должностного лица и приговорил его к одному году и шести месяцам условного заключения, которое не нужно будет отбывать, если Маргус не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.
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Во время испытательного срока Маргус должен находиться под надзором сотрудника службы пробации и участвовать в социальной программе. Суд также присудил потерпевшему 200 евро в качестве компенсации.