Суд вынес приговор мужчине, напавшему на полицейского

Вируский уездный суд признал 52-летнего Маргуса виновным в насилии в отношении должностного лица и приговорил его к одному году и шести месяцам условного заключения, которое не нужно будет отбывать, если Маргус не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.