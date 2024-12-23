РАУЛЬ ЭАМЕТС Дед Мороз, принеси нам мир и рыночную экономику...

Я также немного написал об экономике. Я пожелал, чтобы произошло рождественское чудо, чтобы Германия относительно безболезненно преодолела б свои экономические структурные проблемы и чтобы внутриполитический кризис был разрешен способом, который принес бы пользу для всех сторон.

Я также пожелал, чтобы мы подумали о сохранении природы таким образом, чтобы это не привело к новому экономическому кризису и, как следствие, к социальному взрыву в Европе. Какой смысл сортировать мусор и прекращать потребление ископаемого топлива, если в результате растет социальное недовольство. Люди становятся радикальными, безработица начинает расти, и в конце концов к власти приходят всевозможные коричневые, синие и зеленые анархисты и экстремисты. В этот ситуации Трамп мог бы в несколько облегченной своей манере прочитать слова наставления своим коллегам в Европе; может быть, к нему даже прислушаются?

Я также пожелал, чтобы наши политики немного больше прислушивались к тому, что говорят предприниматели, и чтобы к политикам наконец пришла мысль, которая повторялась тысячу раз, о том, что богатство можно перераспределять тогда, когла создано достаточное его количество.

Я также хочу, чтобы рыночная экономика вернулась и кто-то начал бы отказываться от бесконечного списка правил. Действительно, почему бы не реализовать принцип: если мы вводим новое регулирование, мы также отменяем одно, а еще лучше - два старых регулирования. Точно так же, как вы думаете у себя дома, что, покупая новый предмет одежды, старый можно сдать в переработку, где он сможет пройти новый цикл.

В следующем году на кредитные средства могло бы быть начато строительство трех четырехполосных дорог. Или хотя бы могла бы пройти серьезная подготовка к этому процессу. Это, конечно, выгоднее, чем скоростной поезд из Таллинна в Хяэдемеэсте. Я не посмел, однако, пожелать, чтобы инвестиции государственного значения получали зеленый свет при прохождении всяких экологических экспертиз, анализов спецпланов и получении разрешений. Я понимаю, что даже способности Деда Мороза имеют некоторые пределы.

Тут у меня закончилось место на странице. Желаний на самом деле было еще немало, но пусть они останутся сюрпризом. Может быть, что-то и сбудется?