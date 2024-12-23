Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс на какое-то время представил себя маленьким мальчиком и решил в этом году написать письмо Деду Морозу. На этот раз он мыслил масштабно и записал пожелания, которые помогут сделать мир лучше и способствовать развитию экономики. Ниже приводится краткое содержание этого письма.
РАУЛЬ ЭАМЕТС ⟩ Дед Мороз, принеси нам мир и рыночную экономику...
Начать было легко, первым делом пожелал, чтобы мерзкие войны закончились таким образом, чтобы наступили более спокойные времена на подольше, чем на три-пять лет. Если Путин сможет посмотреть в зеркало и сказать, что «мы» (Россия) выиграли войну, то мы (страны Балтии) окажемся в очень плохом положении. Нам следует начать инвестировать еще больше в оборону, потому что иначе в какой-то момент мы станем следующими. Очень хотелось бы пожелать, чтобы российская военная машина надолго бы оказалась стреноженной.
Конфликты на Ближнем Востоке могли бы получить мирное решение, такое, чтобы из Сирии не получилось новой Ливии или Ирака, и чтобы на израильской земле наступил мир. Сам побывав в Израиле, я скептически отношусь к последней надежде, но разве Рождество - не время верить в чудеса?
Я также написал Деду Морозу, что Трамп мог бы более спокойно провести свой второй срок, и не забывать о нас здесь, в Европе, и также способствовать тому, чтобы Путин не чувствовал себя победителем. Кроме того, он мог бы больше сосредоточиться на внутренней политике США и экономических проблемах США, и относиться к международному сотрудничеству и торговле немного спокойнее, чем во времена своей предыдущей администрации.
На самом деле, было бы неплохо, если бы в следующем году не было больших и неприятных сюрпризов на глобальном уровне, ни в экономике, ни в политике. Иногда на смену мог бы прийти и обычный и скучный год, когда можно было бы спокойно работать и отдыхать и не беспокоиться о безопасности или нестабильности.
Я также немного написал об экономике. Я пожелал, чтобы произошло рождественское чудо, чтобы Германия относительно безболезненно преодолела б свои экономические структурные проблемы и чтобы внутриполитический кризис был разрешен способом, который принес бы пользу для всех сторон.
Я также пожелал, чтобы мы подумали о сохранении природы таким образом, чтобы это не привело к новому экономическому кризису и, как следствие, к социальному взрыву в Европе. Какой смысл сортировать мусор и прекращать потребление ископаемого топлива, если в результате растет социальное недовольство. Люди становятся радикальными, безработица начинает расти, и в конце концов к власти приходят всевозможные коричневые, синие и зеленые анархисты и экстремисты. В этот ситуации Трамп мог бы в несколько облегченной своей манере прочитать слова наставления своим коллегам в Европе; может быть, к нему даже прислушаются?
Я также пожелал, чтобы наши политики немного больше прислушивались к тому, что говорят предприниматели, и чтобы к политикам наконец пришла мысль, которая повторялась тысячу раз, о том, что богатство можно перераспределять тогда, когла создано достаточное его количество.
Я также хочу, чтобы рыночная экономика вернулась и кто-то начал бы отказываться от бесконечного списка правил. Действительно, почему бы не реализовать принцип: если мы вводим новое регулирование, мы также отменяем одно, а еще лучше - два старых регулирования. Точно так же, как вы думаете у себя дома, что, покупая новый предмет одежды, старый можно сдать в переработку, где он сможет пройти новый цикл.
В следующем году на кредитные средства могло бы быть начато строительство трех четырехполосных дорог. Или хотя бы могла бы пройти серьезная подготовка к этому процессу. Это, конечно, выгоднее, чем скоростной поезд из Таллинна в Хяэдемеэсте. Я не посмел, однако, пожелать, чтобы инвестиции государственного значения получали зеленый свет при прохождении всяких экологических экспертиз, анализов спецпланов и получении разрешений. Я понимаю, что даже способности Деда Мороза имеют некоторые пределы.
Тут у меня закончилось место на странице. Желаний на самом деле было еще немало, но пусть они останутся сюрпризом. Может быть, что-то и сбудется?