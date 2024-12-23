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Потерявшему из-за пожара дом жителю Пярнумаа пожертвовали 10 000 евро, но отстроить новое жилье пока не удалось

Перевод: Павел Соболев
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После пожара от дома Марго осталась только небольшая пристройка в виде сауны. Жить там нельзя, но коты могли зимой спасаться от холодов.
После пожара от дома Марго осталась только небольшая пристройка в виде сауны. Жить там нельзя, но коты могли зимой спасаться от холодов. Фото: Mailiis Ollino

На второй неделе января 2024 года Марго Сийнне, проживающий в деревне Лао близ Тыстамаа, днем пошел в аптеку, а когда вернулся, от его дома ничего не осталось. Мужчина, потерявший дом в результате пожара, надеялся к лету построить на том же месте контейнерный дом. Желание, о котором идет речь, не сбылось, но о собственном жилье он все еще мечтает.

Дом Марго загорелся 9 января из-за перегрева замерзших труб: уйдя на некоторое время в аптеку, хозяин оставил включенным тепловой вентилятор, чтобы вода снова двинулась по трубам. Тогда только что закончился холодный период, когда даже днем градусник показывал 15-18 градусов мороза.

Марго не смог вынести ни одежду, ни другие вещи из загоревшегося посреди бела дня дома, поскольку, когда он вернулся, все здание было в огне. Все, что осталось, это та одежда, в которой он ходил в аптеку. Документы остались целыми, потому что были у мужчины с собой. Сгоревший дом не был застрахован.

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