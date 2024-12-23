Потерявшему из-за пожара дом жителю Пярнумаа пожертвовали 10 000 евро, но отстроить новое жилье пока не удалось

Дом Марго загорелся 9 января из-за перегрева замерзших труб: уйдя на некоторое время в аптеку, хозяин оставил включенным тепловой вентилятор, чтобы вода снова двинулась по трубам. Тогда только что закончился холодный период, когда даже днем градусник показывал 15-18 градусов мороза.

Марго не смог вынести ни одежду, ни другие вещи из загоревшегося посреди бела дня дома, поскольку, когда он вернулся, все здание было в огне. Все, что осталось, это та одежда, в которой он ходил в аптеку. Документы остались целыми, потому что были у мужчины с собой. Сгоревший дом не был застрахован.