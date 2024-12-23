Участие Марта Вырклаэва в рекламном ролике представительства Škoda имеет признаки запрещенной политической рекламы

Комиссия установила, что в данном случае политическая реклама была подана под видом коммерческой рекламы, и этот вопрос необходимо четко обсудить. «Если это политическая реклама, за которую не заплатил политик или его политическая партия, то это запрещенное пожертвование, полученное от юридического лица», - добавили в комиссии.

Было комиссией принято решение и в отношении старейшины Мустамяэ Марьи-Лийзы Вейзер, в случае которой было установлено, что на страницах управы района в Facebook было достаточное количество фотографий Вейзер, чтобы считаться политической рекламой.

В представленном комиссии заявлении содержалась просьба дать оценку того, использовались ли деньги таллиннских налогоплательщиков в политических целях и не является ли это скрытым финансированием имиджа и политической партии из городской казны, о чем свидетельствует страница управы Мустамяэ, где на фотографиях глава района Марья-Лийза Вейзер слишком уж засвечивается. Податель жалобы заявил, что для информирования жителей Таллинна главе администрации района не обязательно присутствовать на каждой фотографии лично, делая это даже по несколько раз в иные дни.

Комиссия согласилась с тем, что страницы Таллинна в соцсетях являются информационными каналами, на которых освещаются только вопросы, касающиеся города, а использование государственных средств для личной рекламы политика запрещено согласно Закону о политических партиях.

«Кроме того, в данном случае также нарушается установленная самим городом Таллинном хорошая практика городских СМИ, где, среди прочего, утверждается, что городские СМИ основаны на принципе подотчетности политических лидеров города своим избирателям, но публикуемые тексты, видеоматериалы, фотографии, элементы дизайна и так далее не должны содержать прямую или скрытую политическую пропаганду и личную пропаганду», - указала комиссия.

В комиссии добавили, что информация муниципального органа власти, независимо от того, где она публикуется, в муниципальном бюллетене или где-либо еще, должна основываться только на общественных интересах. Кроме того, в ходе проверки, проведенной после местных выборов в 2017 году, Государственный контроль рекомендовал самоуправлениям установить принципы, обеспечивающие использование денег налогоплательщиков только в общественных интересах при публикациях в муниципальных информационных бюллетенях и других информационных каналах.