Комиссия по контролю за финансированием политических партий посчитала, что на фотографиях на странице управы Мустамяэ в Facebook слишком много изображений старейшины части города Марьи-Лийзы Вейзер («Отечество»), что может быть воспринято как политическая реклама. Расследуется также и деятельность бывшего министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ).
Участие Марта Вырклаэва в рекламном ролике представительства Škoda имеет признаки запрещенной политической рекламы
Комиссия по контролю за финансированием политических партий решила возбудить дело в отношении Марта Вырклаэва, поскольку установила, что снятый с ним рекламный ролик о продаже автомобилей Škoda можно рассматривать как личную рекламу политика.
В ролике, которым поделилось представительство Škoda, компания Rohe Auto AS, в соцсетях, людям предлагается купить новый автомобиль до введения налога на автомобили. Сама Вырклаэв заявил в СМИ, что не получал плату за участие в рекламе, а сделал все это бесплатно в рамках поддержки культурного проекта.
Большинство членов комиссии по надзору за финансированием политических партий, рассматривая этот вопрос, утверждали, что это была личная реклама Вырклаэва как политика. Это связано с тем, что в клипе Вырклаэву было уделено больше внимания, чем рекламируемому автомобилю. Кроме того, в разговоре продавца автомобилей с Вырклаэвом упоминалась работа последнего в качестве старейшины волости, также вспоминалось о «портфеле министра», также на Вырклаэва указывалось как на чиновника, вводившего налог на автомобили.
«С точки зрения восприятия реклама имеет большой эффект как реклама Вырклаэва как политического лица», - отметили в комиссии. Учет воздействия рекламы является важным аспектом при оценке пограничных ситуаций, когда «политическое послание подается под видом другого послания».
Сам Вырклаэв заявил в СМИ, что его участие в рекламе сравнимо с участием политиков в танцевальных и прочих шоу, не связанных с продвижением политиков. По мнению комиссии, такое сравнение неуместно, поскольку политики участвовали в программах как обычные люди, и там не было никаких упоминаний о них как о политических фигурах или об их политической деятельности.
Комиссия установила, что в данном случае политическая реклама была подана под видом коммерческой рекламы, и этот вопрос необходимо четко обсудить. «Если это политическая реклама, за которую не заплатил политик или его политическая партия, то это запрещенное пожертвование, полученное от юридического лица», - добавили в комиссии.
Было комиссией принято решение и в отношении старейшины Мустамяэ Марьи-Лийзы Вейзер, в случае которой было установлено, что на страницах управы района в Facebook было достаточное количество фотографий Вейзер, чтобы считаться политической рекламой.
В представленном комиссии заявлении содержалась просьба дать оценку того, использовались ли деньги таллиннских налогоплательщиков в политических целях и не является ли это скрытым финансированием имиджа и политической партии из городской казны, о чем свидетельствует страница управы Мустамяэ, где на фотографиях глава района Марья-Лийза Вейзер слишком уж засвечивается. Податель жалобы заявил, что для информирования жителей Таллинна главе администрации района не обязательно присутствовать на каждой фотографии лично, делая это даже по несколько раз в иные дни.
Комиссия согласилась с тем, что страницы Таллинна в соцсетях являются информационными каналами, на которых освещаются только вопросы, касающиеся города, а использование государственных средств для личной рекламы политика запрещено согласно Закону о политических партиях.
«Кроме того, в данном случае также нарушается установленная самим городом Таллинном хорошая практика городских СМИ, где, среди прочего, утверждается, что городские СМИ основаны на принципе подотчетности политических лидеров города своим избирателям, но публикуемые тексты, видеоматериалы, фотографии, элементы дизайна и так далее не должны содержать прямую или скрытую политическую пропаганду и личную пропаганду», - указала комиссия.
В комиссии добавили, что информация муниципального органа власти, независимо от того, где она публикуется, в муниципальном бюллетене или где-либо еще, должна основываться только на общественных интересах. Кроме того, в ходе проверки, проведенной после местных выборов в 2017 году, Государственный контроль рекомендовал самоуправлениям установить принципы, обеспечивающие использование денег налогоплательщиков только в общественных интересах при публикациях в муниципальных информационных бюллетенях и других информационных каналах.