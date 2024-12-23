На праздники сократится количество отправлений поездов на линии Кейла-Таллинн

«Мы будем доступны для наших пассажиров во время праздников, и изменения в расписании будут минимальными, - сказал менеджер по коммуникациям Elron Кристо Мяэ. - В период Рождества и Нового года пассажирские поезда будут ходить по расписанию выходного дня, при этом количество рейсов будет значительно сокращено только на линии Кейла-Таллинн».

По словам Мяэ, в день будет на один-два рейса меньше на сообщении с Палдиски, Турба, Аэгвийду и Рапла. «Количество рейсов останется прежним на сообщении с Вильянди, Нарвой, Тарту и Валга, а утренний рейс Койдула-Тарту будет начинаться на полтора часа позже, чем обычно».

В рождественский период касса на Балтийском вокзале будет работать с 9.30 до 18.30, 31 декабря - с 7.30 до 18.30, и 1 января с - 12 до 21.30. Горячая линия поддержки клиентов 616 0245 работает в обычные часы работы - с 6 утра до полуночи.