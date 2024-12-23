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Опрос: почти половина украинцев готовы поддержать вступление в НАТО еще до освобождения всех территорий

Перевод: Павел Соболев
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Флаг НАТО. Иллюстративное фото.
Флаг НАТО. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Почти половина украинцев готовы поддержать вступление Украины в НАТО в ситуации, когда часть Украины остается под российской оккупацией, о чем свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные сегодня. Опрос был совместно проведен фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива»и Центром Разумкова.

Так посчитали 47 процентов украинцев, что на 14 процентных пунктов больше, чем в июне 2023 года.

При этом 36 процентов респондентов не готовы поддержать вступление в НАТО, пока часть территории Украины оккупирована, что на 16 процентных пунктов меньше, чем в 2023 году.

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