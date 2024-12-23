Опрос: почти половина украинцев готовы поддержать вступление в НАТО еще до освобождения всех территорий

Так посчитали 47 процентов украинцев, что на 14 процентных пунктов больше, чем в июне 2023 года.

При этом 36 процентов респондентов не готовы поддержать вступление в НАТО, пока часть территории Украины оккупирована, что на 16 процентных пунктов меньше, чем в 2023 году.