Почти половина украинцев готовы поддержать вступление Украины в НАТО в ситуации, когда часть Украины остается под российской оккупацией, о чем свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные сегодня. Опрос был совместно проведен фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива»и Центром Разумкова.
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Опрос: почти половина украинцев готовы поддержать вступление в НАТО еще до освобождения всех территорий
Так посчитали 47 процентов украинцев, что на 14 процентных пунктов больше, чем в июне 2023 года.