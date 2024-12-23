Комитет Конгресса США: соратник Трампа Гетц платил за секс с несовершеннолетней и употреблял наркотики

«Комитет установил наличие существенных доказательств того, что представитель Гетц нарушил правила Палаты представителей и другие стандарты поведения, запрещающие проституцию, половое сношение с несовершеннолетними, употребление запрещенных наркотиков, недопустимые подарки, особые услуги или привилегии, а также препятствие работе Конгресса», цитирует постановление из отчета CBS News.

В документе, который еще не обнародован, также сообщается об обвинениях в проведении вечеринок и путешествиях, связанных с сексом и наркотиками, включая поездку Гетца на Багамы в 2018 году.

«С 2017 по 2020 год представитель Гетц заплатил десятки тысяч долларов женщинам, которые, по мнению комитета, вероятно, были связаны с сексуальной активностью и/или употреблением наркотиков», - отмечается в докладе, сообщает CBS News.

Гетц отрицает свою вину и говорит, что «люди, которые вели расследование, ненавидели меня». Экс-конгрессмен также отвергает сообщения о том, что у него когда-либо были «сексуальные контакты с лицами моложе 18 лет».

Гетц просил суд ввести временный запрет на публикацию отчета, ссылаясь на то, что он является частным лицом, и что это нанесет «непоправимый» ущерб.

Мэтт Гетц ушел в отставку из Конгресса в ноябре, после того как избранный президент США Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост главы Минюста (в США этот чиновник также выполняет обязанности генерального прокурора).

Однако после сопротивления его выдвижению со стороны некоторых республиканцев экс-конгрессмен отказался от предложенной Трампом должности, объяснив это тем, что его кандидатура «незаслуженно отвлекает внимание» от работы по формированию новой администрации.

Ярый сторонник Трампа, Мэтт Гетц уже становился фигурантом секс-скандалов в прошлом. В 2020 году на него завели дело о незаконной перевозке несовершеннолетних в целях сексуальной эксплуатации. Оно было закрыто за недостатком улик.