У банкомата напали на снимавшую наличные женщину

В субботу, 21 декабря, около 15.00 на улице Яама в городе Тапа женщину, пользовавшуюся банкоматом, толкнули, чтобы отобрать у нее наличные. Женщина упала и получила травмы. Полиция начала выяснять подробности преступления.

Также полиции пришлось заниматься несколькими случаями физического насилия.

На 50-летнего мужчину напали ранним утром 21 декабря (около 4 часов) в городе Кунда. Мужчина получил травмы. Полиция расследует инцидент в рамках уголовного производства.

Вечером того же дня в волости Винни 54-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу и нанес ей телесные поврежления. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

Поздно вечером в субботу 48-летний мужчина напал на свою сожительницу в волости Вяйке-Маарья. Женщина получила травмы. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.