Квартирные товарищества: балкон – не место для запуска фейерверков!

«Желаем всем мирного и приятного праздничного сезона и напоминаем о необходимости вести себя так, чтобы праздники были веселыми дома для всех. Таким образом, ключевым словом является разумное и внимательное поведение», - сказал член правления и руководитель юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ (EKÜL) Урмас Марди.

В многоквартирном доме, где люди считаются и с другими жильцами, всем спокойнее и комфортнее, поэтому не стоит беспокоить соседей громкой музыкой или шумом. Машины нужно парковать так, чтобы другие могли ездить и ходить вокруг. Не надо оставлять ненужные вещи на лестничной клетке, а окна и двери надо закрывать как следует. Если кто-то из гостей курит, ему надо рассказать о правилах поведения в доме и проследить, чтобы они соблюдались.

Горячие плиты и духовки, всевозможные другие бытовые приборы и гаджеты могут повредить электрическую систему. Многие пожары, уничтожившие дом, начались из-за оставленного без присмотра шнура от холодильника или зарядного устройства для телефона, поэтому стоит убедиться, что электрическая система дома находится в хорошем рабочем состоянии и не перегружена.

«Чистота играет важную роль в каждом доме, поэтому наводите порядок, сортируйте мусор по правилам и следите за тем, чтобы контейнер или мусорная корзина были хорошо закрыты». Если вы планируете уехать и провести праздники за городом, не выключайте отопление в квартире. Опираясь на прошлый опыт, можно сказать, что в доме должна поддерживаться приемлемая температура, не ниже 18 градусов тепла. «Однако, по мнению экспертов, которые ежедневно занимаются жильем, температура могла бы скорее составлять 20-21 градус тепла», - рекомендуют квартирные товарищества.

Стоит свести применение фейерверков к минимуму и помнить, что балкон или узкий двор - не место для фейерверков! Не следует использовать фейерверки в местах, где они могут создать опасную ситуацию: безопасный радиус составляет 30 метров, и перед использованием фейерверка следует убедиться в полной безопасности.