Совет эксперта по безопасности: уезжая на праздники, не пишите в соцсетях о своем отсутствии дома

По его словам, за последние годы число краж в магазинах выросло. Хотя крупные торговые сети все больше инвестируют в безопасность, почти ни один магазин или предприятие не остался незатронутым.

Недавно Forus посетил розничных торговцев в округах, чтобы посоветовать им, как лучше защитить свою собственность в период роста краж. Помимо надлежащей системы безопасности и сотрудников охраны, важно также повышать осведомленность персонала о том, где и как размещать товары и на что следует обращать внимание в помещениях.

Во время своей поездки эксперты по безопасности увидели, что в магазинах, например, плохо установлены средства защиты или отсутствуют критически важные товары. «Мы не можем на сто процентов предотвратить кражи, но иногда для того, чтобы защитить свою собственность, нужны совсем небольшие шаги», - заверил Каруаук.

Во время праздничного сезона также нужно думать о безопасности своего дома. Люди надолго уезжают за город, и городские дома остаются пустыми, а злоумышленники видят в этом возможность для совершения краж. Помимо обеспечения безопасности дома, также следует проверить свои складские помещения, чтобы убедиться, что они оснащены надлежащим замком или системой безопасности.

Если дома установлена система безопасности, нужно убедиться, что дом или квартира находятся под наблюдением и что оборудование работает. Как и в случае с коммерческими площадями, рекомендуется убрать ценные вещи и оборудование с глаз долой. «Кроме того, находясь вне дома, не публикуйте информацию о своем местонахождении в социальных сетях в режиме реального времени, пока не вернетесь домой», - рекомендовал Каруаук.

«Материальный ущерб можно возместить, но гораздо важнее чувство безопасности человека. Непрошеные гости в вашем доме или на рабочем месте оставляют неприятное чувство в душе, вызывают страх и могут оставить более стойкий след», - сказал Каруаук.