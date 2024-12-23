И домовладельцы, и владельцы магазинов должны быть бдительны в этот долгий праздничный сезон, поскольку в это время действует больше воров, предупреждает эксперт по безопасности компании Forus.
Совет эксперта по безопасности: уезжая на праздники, не пишите в соцсетях о своем отсутствии дома
«Воры не упускают ни одной возможности. Праздничные события, такие как рождественские каникулы, каждый год приносят большую волну краж и взломов. С одной стороны, люди чаще посещают магазины в преддверии и в течение праздников, но это также означает, что в толпе больше злоумышленников», - сказал руководитель службы безопасности и член правления Forus Каймар Каруаук.
На данный момент существуют различные интеллектуальные системы безопасности и решения, но в первую очередь мы сами защищаем свою собственность. «Статистика показывает, что все, что можно продать - от продуктов питания и алкоголя до электроники и игрушек, - становится жертвой грабителей. Поэтому нельзя исключать, что кто-то найдет дорогу и в мешок с подарками», - сказал Каруаук.
В рождественский сезон люди совершают больше покупок, и в обращении находится больше наличных. Каймар Каруаук призывает торговцев не оставлять наличные деньги или ценные вещи без присмотра. Когда магазины надолго закрываются во время праздничного сезона, все, что может привлечь внимание в витрине, следует убрать с глаз долой. «Серийные воры часто следят за своей целью в течение длительного времени и не упускают возможности. Кража может произойти за долю секунды», - отметил он.
Хотя на первый взгляд может показаться, что класть деньги и ценности в сейф безопасно, опыт предыдущих лет Forus показывает, что вместо того, чтобы взломать сейф, карманник может попросту унести его. «Если сейф ненадежно прикреплен к полу или стене, это может крайне облегчить задачу вору. Клейкая лента здесь, безусловно, не является эффективным средством», - сказал Каруаук.
По его словам, за последние годы число краж в магазинах выросло. Хотя крупные торговые сети все больше инвестируют в безопасность, почти ни один магазин или предприятие не остался незатронутым.
Недавно Forus посетил розничных торговцев в округах, чтобы посоветовать им, как лучше защитить свою собственность в период роста краж. Помимо надлежащей системы безопасности и сотрудников охраны, важно также повышать осведомленность персонала о том, где и как размещать товары и на что следует обращать внимание в помещениях.
Во время своей поездки эксперты по безопасности увидели, что в магазинах, например, плохо установлены средства защиты или отсутствуют критически важные товары. «Мы не можем на сто процентов предотвратить кражи, но иногда для того, чтобы защитить свою собственность, нужны совсем небольшие шаги», - заверил Каруаук.
Во время праздничного сезона также нужно думать о безопасности своего дома. Люди надолго уезжают за город, и городские дома остаются пустыми, а злоумышленники видят в этом возможность для совершения краж. Помимо обеспечения безопасности дома, также следует проверить свои складские помещения, чтобы убедиться, что они оснащены надлежащим замком или системой безопасности.
Если дома установлена система безопасности, нужно убедиться, что дом или квартира находятся под наблюдением и что оборудование работает. Как и в случае с коммерческими площадями, рекомендуется убрать ценные вещи и оборудование с глаз долой. «Кроме того, находясь вне дома, не публикуйте информацию о своем местонахождении в социальных сетях в режиме реального времени, пока не вернетесь домой», - рекомендовал Каруаук.
«Материальный ущерб можно возместить, но гораздо важнее чувство безопасности человека. Непрошеные гости в вашем доме или на рабочем месте оставляют неприятное чувство в душе, вызывают страх и могут оставить более стойкий след», - сказал Каруаук.