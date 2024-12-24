В результате тяжелой аварии погиб человек

В 22.30 на 66-м км шоссе Ээсмяэ - Хаапсалу - Рохукюла столкнулись два автомобиля. Один человек погиб и один пострадал.

«По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль BMW и пикап Mercedes-Benz. В аварии тяжело пострадал находившийся в BMW на пассажирском сидении 20-летний молодой человек, который скончался на месте. За рулем BMW находился 18-летний молодой человек, которого скорая помощь доставила в больницу», - сообщил оперативный руководитель Хаапсалуского отделения полиции Расмус Салуяэр.

За рулем Mercedes-Benz нахрлился 36-летний мужчина, у которого полицейские при первичной проверке выявили алкогольное опьянение. Скорая помощь осмотрела его, экспертиза установит его точную степень опьянения.

У обоих водителей имеются водительские права соответствующей категории. В момент аварии дорожное покрытие было мокрым, шел снег, а видимость была плохой. Максимальная разрешенная скорость на этом участке шоссе составляет 90 км/ч.

Полицейские продолжают работать в месте аварии, все подробности выяснятся в ходе уголовного следствия.

Полиция отметила, что в этом году число погибших в ДТП было выше, чем в последние годы. Алкоголь и вождение несовместимы, этот шаг может стоить кому-то жизни или здоровья. В этом году пьяные водители привели почти к ста авариям, в которых пострадали люди.

«Не пускайте пьяных людей за руль, а если заметили на дороге автомобиль с подозрительным стилем вождения, обязательно звоните по номеру 112», - напомнила полиция.

«Сейчас праздники и люди совершают много поездок. Будьте спокойными в движении, запаситесь временем и считайтесь с другими участниками движения. Каждый может внести свой вклад в то, чтобы все в безопасности достигли пункта назначения», - призвали в полиции.

С начала года в ДТП погибли 69 человек, а в прошлом году 59 человек.