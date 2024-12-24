FT: ЕС в 2024 году импортировал рекордное количество российского газа

По данным компании Kpler, агрегирующей данные этого сегмента рынка, по положению к середине декабря в ЕС было ввезено 16,5 млн тонн СПГ, сообщила газета Financial Times.

Это превысило и показатель 2023 года, когда ЕС импортировал 15,18 млн тонн российского СПГ, и показатель 2022 года, когда был установлен предыдущий рекорд - 15,21 млн тонн.

Поставки СПГ из РФ растут несмотря на то, что после российского вторжения в Украину ЕС поставил цель прекратить импорт ископаемого топлива из России к 2027 году.

При этом очень сильно сократились поставки российского трубопроводного газа, а нефть и каменный уголь из РФ запрещены в ЕС.