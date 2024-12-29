Известные эстонские политики и общественные деятели в канун наступления Нового года в цикле статей в жанре мнения делятся с читателями Rus.Postimees своими ощущениями от года уходящего. Депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев (Центристская партия) пишет, что некомпетентность правящей коалиции усугубляла спад экономики Эстонии.
ВАДИМ БЕЛОБРОВЦЕВ ⟩ Итоги года: правительство тушило пожар бензином
Когда меня и моих коллег в последние недели уходящего 2024 года спрашивают, чем он запомнился, предлагая выделить хорошее и плохое, то с последним проблем никаких, - благодаря, в первую очередь, деятельности нашего дорогого правительства, жизнь населения ухудшается постоянно, а решения, принятые в нынешнем году власть имущими, по сути, гарантируют дальнейшее ухудшение еще и в году наступающем. А вот вспомнить что-то хорошее и светлое, увы, оказывается задачей весьма непростой. Особенно если говорить не о каких-то своих личных делах, а в масштабе страны.
Уже который год речи и тосты за рождественским и новогодним столом начинаются до боли привычным «это был тяжелый год», за которым следует пожелание, чтобы год наступающий был лучше уходящего. К сожалению, начиная с 2020 года, когда планету потрясла пандемия коронавируса, захватившая и 2021 год, за которой последовали энергетический кризис, война в Украине и крайне сложное экономическое положение Эстонии, порадоваться было особенно нечему, в том числе и в году нынешнем - разве что успехам эстонских спортсменов на мировой арене, но об этом немного позже.
Со знаком минус
Говоря о неудачах и проблемах уходящего года, следует начать с того, что правительство трех партий (реформисты, социал-демократы, «Ээсти 200»), даже сменив летом премьер-министра и еще нескольких министров, продолжает вести страну к пропасти. Колоссальная некомпетентность приводит к тому, что в экономике Эстонии уже третий год идет спад (и в этом мы - единственные в Европе), растут безработица и инфляция, а правительство пытается, по сути, тушить пожар бензином, повышая существующие налоги и акцизы и выдумывая новые, тем самым нанося все новые удары по наименее обеспеченным и защищенным слоям населения.
Повышение (дважды подряд) подоходного налога и налога с оборота, рост топливного акциза, введение автомобильного налога, обложение подоходным налогом средней пенсии - вот краткий список основных «достижений» тройственного союза. При этом предложение обложить отдельным налогом банки, как это сделали наши соседи, Латвия и Литва, правительством отклоняется, так что оплачивать «налоговый фестиваль», как выразился новый премьер-реформист Кристен Михал, придется простым людям, и без того постоянно теряющим в доходах.
Наряду с огромными экономическими проблемами в стране бушует демографический кризис: третий год подряд рождаемость ставит антирекорды - так мало детей, как сейчас, в Эстонии не рождалось никогда. В 2024 году количество рождений впервые упадет ниже отметки в 10 000. И на этом фоне правительство, например, сокращает на 200 евро в месяц пособие многодетных семей, не повышая при этом другие семейные пособия.
Война в Украине продолжается с прежней силой, так что и здесь назвать уходящий год сколь-либо удачным не приходится. Потрясения происходят в Грузии, Сирии и на Ближнем Востоке, и пока сложно предположить, как и когда они закончатся. Любопытно и то, чем обернется новый срок на посту президента США Дональда Трампа - как подсказывает предыдущий опыт, скучно точно не будет, но тот ли это случай, когда нескучно - это хорошо?
В Таллинне весной произошел переворот во власти, и у руля стала коалиция четырех партий - социал-демократы, реформисты, «Отечество» и «Ээсти 200». Главной их целью, которую они и не скрывали, было убрать от власти Центристскую партию. Неудивительно, что, когда эта цель оказалась достигнута (в первую очередь, благодаря перебежчикам из Центристской партии), в городе начался откровенный бардак - причем, по сути, в каждой сфере, а в городской казне резко стало не хватать денег. Такое развитие событий тоже можно считать одной из главных неудач для нашей страны и, в первую очередь, для жителей столицы в уходящем году.
Начавшаяся с целью перевести все школы и детские сады на эстонский язык обучения реформа образования, как и предполагалась, начинает приводить к массе проблем, которые чем дальше, тем сложнее игнорировать. Причем недовольных предостаточно уже и среди русскоязычных, и среди эстоноязычных родителей.
Первые сильно и оправданно беспокоятся о качестве образования, которое предлагается теперь их детям в рамках реформы; вторые, наблюдая, как масса русскоязычных детей теперь приходит учиться в изначально эстоноязычные школы и детские сады, так же вынуждены констатировать снижение качества образования. Впрочем, любые критические замечания расцениваются правящими партиями минимум как попытки саботировать реформу, а максимум - как угрозу национальной безопасности страны. Рассчитывать, что при таком раскладе реформа будет идти успешно, несколько наивно.
Со знаком плюс
В такой ситуации, где сегодня оказалась наша страна, положительным можно считать уже то, если мы с вами живы и здоровы. Хороших новостей, увы, крайне мало что на местном, что на мировом уровне.
Как я уже упоминал, за что в нынешнем году, пожалуй, можно действительно искренне порадоваться - это успехи наших спортсменов. Шпажистка Ирина Эмбрих, выигравшая чемпионат Европы по фехтованию, тот же результат десятиборца Йоханнеса Эрма, новые достижения пловчихи Энели Ефимовой, включая «золото» чемпионата Европы. Для меня как для вице-президента Союза конькобежного спорта и фигурного катания Эстонии было также особенно приятно, что фигурист Александр Селевко и конькобежец Мартен Лийв стали серебряными медалистами чемпионатов Европы.
Немаловажным событием было проведение в Таллинне в июле регаты Tall Ships Races вместо привычных нам Дней моря: столица принимала крупнейшую в Европе международную учебную регату, в которой участвовали более 50 больших парусников. К этому событию город готовился с 2017 года, Tall Ships Races должен был пройти в 2021 году, но из-за пандемии его пришлось перенести. В итоге несколько лет нашей подготовительной работы увенчались успехом, и горожане и гости столицы смогли насладиться большим морским праздником.
Можно также упомянуть определенный рост зарплат, в том числе, и ставки минимальной зарплаты. Однако на фоне всеобщего подорожания (например, цены на продукты питания за два года выросли примерно на 40%) это радость, прямо скажем, небольшая. Индексация привела к росту средней пенсии, но и здесь правительство подпортило картину, обложив пенсии подоходным налогом. Есть одно приятное обстоятельство - продолжающееся снижение ставки Euribor, что уменьшает выплаты людей по кредитам. Вспомнить еще что-то положительное весьма непросто.
С наступающим!
В конце хочется поздравить всех жителей нашей страны с наступающим Новым годом - несмотря ни на что, желаю, чтобы у всех в 2025 году было больше хорошего, чем плохого: пусть это будет вопреки тому, что творят сейчас государственная и столичная власти. Желаю сил и терпения, больше здоровья и чувства юмора, без которого тяжело жить, особенно в такие периоды. И пусть в конце 2025 года мы сможем сказать: «Да, это был непростой год, но и хорошего в нем было немало». С наступающими вас и ваших близких!