ВАДИМ БЕЛОБРОВЦЕВ Итоги года: правительство тушило пожар бензином

Повышение (дважды подряд) подоходного налога и налога с оборота, рост топливного акциза, введение автомобильного налога, обложение подоходным налогом средней пенсии - вот краткий список основных «достижений» тройственного союза. При этом предложение обложить отдельным налогом банки, как это сделали наши соседи, Латвия и Литва, правительством отклоняется, так что оплачивать «налоговый фестиваль», как выразился новый премьер-реформист Кристен Михал, придется простым людям, и без того постоянно теряющим в доходах.

Наряду с огромными экономическими проблемами в стране бушует демографический кризис: третий год подряд рождаемость ставит антирекорды - так мало детей, как сейчас, в Эстонии не рождалось никогда. В 2024 году количество рождений впервые упадет ниже отметки в 10 000. И на этом фоне правительство, например, сокращает на 200 евро в месяц пособие многодетных семей, не повышая при этом другие семейные пособия.

Война в Украине продолжается с прежней силой, так что и здесь назвать уходящий год сколь-либо удачным не приходится. Потрясения происходят в Грузии, Сирии и на Ближнем Востоке, и пока сложно предположить, как и когда они закончатся. Любопытно и то, чем обернется новый срок на посту президента США Дональда Трампа - как подсказывает предыдущий опыт, скучно точно не будет, но тот ли это случай, когда нескучно - это хорошо?