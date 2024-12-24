Эстония оказалась среди лидеров ЕС по уровню инфляции

Самые низкие годовые показатели инфляции в ноябре были зарегистрированы в Ирландии (0,7%), Люксембурге и Литве (по 1,1%).

Самые высокие годовые темпы инфляции зафиксировали в Румынии (5,4%), Бельгии (4,8%) и Хорватии (4%). Далее следовали Венгрия, Польша (по 3,9%), Эстония и Нидерланды (по 3,8%).

В октябре наибольшее влияние на инфляцию в еврозоне в годовом сравнении оказало подорожание услуг, продуктов питания, алкоголя и табачных изделий, неэнергетических промышленных товаров, а также удешевление энергии.