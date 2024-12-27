После посещения заправки машина сломалась: топливная фирма пыталась переложить ответственность на клиента

Так, в начале 2024 года житель Эстонии заехал на автозаправку Olerex, но после этого двигатель его автомобиля вышел из строя. По итогу диагностики ремонт оценили в несколько тысяч евро. Но проблема заключалась в том, что топливная фирма никак не хотела возмещать причиненный ущерб, ссылаясь на то, что топливо имеет сертификат соответствия, поэтому проблема, как сочли в компании, возникла не по их вине.