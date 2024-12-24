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Тонна пожертвований от вильяндисцев ждет того, кто возьмется отвезти собранное в Украину

Перевод: Павел Соболев
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Сбор пожертвований для нужд Тернополя начался в Вильянди в ноябре.
Сбор пожертвований для нужд Тернополя начался в Вильянди в ноябре. Фото: Marko Saarm

Почти половина большого грузовика с пожертвованиями от вильяндисцев ждет транспорта, на котором можно будет отправить груз помощи в украинский Тернополь. Найти машину оказалось сложнее, чем ожидалось.

Мэр Вильянди Йохан-Кристьян Коновалов перечислил перед депутатами горсобрания на прошлой неделе предметы, собранные на пожертвования: 15 больничных коек, 20 комплектов настольных компьютеров, настроенных так, чтобы их можно было использовать немедленно, 15 коробок с едой, два больших поддона с зимней одеждой, подгузники и большое количество ламинатных пленок, которые можно использовать для защиты окон от ударных волн воздушных налетов. В теплом гараже библиотеки также хранятся горы подарков, которые можно отвезти в город-побратим Вильянди.

Логистические компании утверждают, что доставить груз в Украину автотранспортом слишком сложно. Представитель по связям с общественностью городской управы Вильянди Сейла Пеэк, которая организовала благотворительную кампанию, заявила, что вместо ценовых предложений она получила отрицательные ответы от транспортных компаний.

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