Тонна пожертвований от вильяндисцев ждет того, кто возьмется отвезти собранное в Украину

Мэр Вильянди Йохан-Кристьян Коновалов перечислил перед депутатами горсобрания на прошлой неделе предметы, собранные на пожертвования: 15 больничных коек, 20 комплектов настольных компьютеров, настроенных так, чтобы их можно было использовать немедленно, 15 коробок с едой, два больших поддона с зимней одеждой, подгузники и большое количество ламинатных пленок, которые можно использовать для защиты окон от ударных волн воздушных налетов. В теплом гараже библиотеки также хранятся горы подарков, которые можно отвезти в город-побратим Вильянди.