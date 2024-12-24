В Москве убит генерал, рассказывавший о «боевых комарах» в Украине, в России разрешили многоженство, а сами россияне просят у Деда Мороза победы в «СВО». Обзор событий в РФ

Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.

Повелитель боевых комаров

В Москве при взрыве бомбы, заложенной в арендный самокат, погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По данным свидетелей (кроме того, сам момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения), за генералом Кирилловым заехал его помощник на машине, около шести утра он вышел из подъезда своего дома, после чего и прогремел взрыв самоката, припаркованного неподалеку.

С начала войны в Украине это десятый убитый российский генерал (или девятнадцатый, если верить украинским СМИ) и первый, которого убили не в непосредственной близости от линии фронта, а прямо в Москве. Кроме того, Кириллов – личность, в некотором смысле, легендарная. Именно он после начала российской агрессии много раз публично рассказывал о якобы имеющихся в Украине секретных американских биологических лабораториях (их существование так никогда и не было подтверждено), в которых якобы разрабатывается специальное биологическое оружие, действующее исключительно на русских. Это биологическое оружие, по версии Кириллова, на российские позиции должны были доставлять беспилотники, напичканные боевыми комарами. Чей укус, собственно, и должен был оказаться смертельным исключительно для русских – на украинцев он бы точно не подействовал.