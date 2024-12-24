В Москве при взрыве бомбы был убит известный генерал Игорь Кириллов. Духовное управление мусульман России разрешило своим единоверцам заключать вплоть до четырех браков. Об этом и многом другом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
В Москве убит известный генерал, в России разрешили многоженство и обращение россиян к Деду Морозу. Обзор событий в РФ
Повелитель боевых комаров
В Москве при взрыве бомбы, заложенной в арендный самокат, погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По данным свидетелей (кроме того, сам момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения), за генералом Кирилловым заехал его помощник на машине, около шести утра он вышел из подъезда своего дома, после чего и прогремел взрыв самоката, припаркованного неподалеку.
С начала войны в Украине это десятый убитый российский генерал (или девятнадцатый, если верить украинским СМИ) и первый, которого убили не в непосредственной близости от линии фронта, а прямо в Москве.
Кроме того, Кириллов – личность в некотором смысле легендарная. Именно он после начала российской агрессии много раз публично рассказывал о якобы имеющихся в Украине секретных американских биологических лабораториях (их существование так никогда и не было подтверждено), в которых якобы разрабатывается специальное биологическое оружие, действующее исключительно на русских.
Это биологическое оружие, по версии Кириллова, на российские позиции должны были доставлять беспилотники, напичканные боевыми комарами. Чей укус, собственно, и должен был оказаться смертельным исключительно для русских – на украинцев он бы точно не подействовал.
Кроме того, именно Кириллов много раз рассказывал о готовящихся со стороны Украины провокациях на фронтах – в том числе о грядущем использовании химического оружия и «грязной» ядерной бомбы, которую якобы должны были взорвать еще в октябре этого года и обвинить в этом Россию. Словом, он безусловно наговорил на то, чтобы оказаться целью украинских спецслужб. Впрочем, они свою причастность к этому категорически отрицают.
Интересно, что схема организации этого теракта, которую буквально за несколько дней выдали общественности российские правоохранительные органы, как под копирку списана со схемы, которую они же объявили единственно верной посте теракта в московском «Крокус Сити Холле» в марте этого года, когда из-за пожара погибли около 130 человек. Тогда виновными в поджоге были объявлены жители Таджикистана, которых наняла Украина, и которым она обещала выезд в одну из европейских стран.
В этот раз виновным объявлен житель соседнего с Таджикистаном Узбекистана. Как и в прошлый раз, его якобы наняла Украина, пообещавшая после убийства свободный выезд в Европу. Легко, оказывается, работать с терактами, организованными якобы Украиной, - они раз за разом используют совершенно стандартную схему.
Две, три и даже четыре жены для каждого
Совет улемов (ученых – богословов) Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам в РФ заключать до четырех религиозных браков. На этот счет Совет выпустил фетву – это специальное богословское заключение, содержание которого в исламе считается окончательным решением того или иного вопроса, обязательным к исполнению как имамами, так и обычными мусульманами.
Согласно выпущенной фетве, основным условием многоженства является справедливое отношение ко всем женам (кстати, уже имеющихся жен обязательно нужно предупреждать о новых браках, и наоборот), с каждой из жен нужно заключить специальный брачный договор (его форма прилагается к решению), каждую жену необходимо материально и равноценно обеспечивать всем необходимым (в том числе отдельным жильем). Кроме того, со всеми супругами мужчина должен проводить равное время по графику, установленному по предварительной договоренности.
Всего через несколько дней на это решение отреагировала Генеральная прокуратура РФ. Прокуроры вынесли Духовному управлению мусульман представление и потребовали скорректировать решение в соответствии с требованиями российского законодательства.
И правда, норма о том, что жена у мужчины может быть только одна записана в Семейном кодексе России. Кроме того, истории о том, что необходимо защищать «брак как союз мужчины и женщины» рассказывали россиянам, когда в российскую конституцию вносили изменения, позволяющие обнулить президентские сроки Владимира Путина. Соответствующую поправку даже специально внесли в новый вариант Конституции России.
Теперь, вероятно, российских мусульман и прокуроров ждет длительное судебное разбирательство. На стороне первых – нормы ислама (так, как они их трактуют) и одиозные защитники многоженства, вроде главы Чечни Рамзана Кадырова. На стороне вторых – российские законы. И что-то мне подсказывает, что первая группа союзников куда более убедительная.
Подари нам победу в новом году
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел предновогодний опрос среди россиян, в котором выяснил, чего они хотели бы попросить у Деда Мороза в 2025 году. Оказалось, что две трети россиян причисляют себя к новогодним мечтателям: они загадывают желания под новый год и верят в их исполнение.
Первой по популярности просьбой к Деду Морозу оказалось «окончание специальной военной операции нашей победой и восстановление мира». С этой просьбой собираются обратиться к новогоднему волшебнику 37% опрошенных. На втором месте – личные желания (12% опрошенных), среди которых – новый телефон, машина и квартира. На третьем месте – просьбы «за всю страну» об экономическом росте и стабильности.
Здоровье, кстати, оказалось только на четвертом месте в среднем по стране.
По результатам опроса социологи делают вывод, что «приоритеты россиян в этом году сосредоточены на глобальных ценностях», а также об «осознании россиянами текущей ситуации». От себя добавлю: а еще и на том, что даже Дед Мороз в России может настучать, куда следует, поэтому лучше не желать ничего такого, за что можно схлопотать статью.