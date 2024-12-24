Сочельник в тартуских районах Аннелинна и Ихасте начался с обширного отключения электроэнергии. В ночь на вторник, примерно в 3.15, более 3700 домохозяйств остались без света.
В Тарту ночью произошло масштабное отключение электричества
Время ожидания на номере для сообщений о неисправностях Elektrilevi было дольше обычного, объяснений о причине отключнения электроэнергии получить не удавалось. Однако автоответчик сообщал, что подачу электричества сумеют восстановить к 5 часам утра.
Согласно карте отключений электроэнергии, в других частях Эстонии в ночное время отключений не было.
Последний раз Tartu Postimees писала об отключениях электроэнергии в середине ноября, когда по Эстонии бушевал шторм. В то время около 1000 домохозяйств в Тартумаа и Йыгевамаа остались без электричества.